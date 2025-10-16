الجمعة 17 أكتوبر 2025
الفنان ياسر جلال يشارك في اجتماع رئيس حزب حماة الوطن مع أعضاء الشيوخ

 شارك الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ المعين من رئيس الجمهورية في أول اجتماع الأعضاء المعينين مع رئيس حزب حماة الوطن الفريق محمد عباس حلمى.

رئيس حزب حماة الوطن 

حيث عقد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، اليوم اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ المعينين بقرار رئيس الجمهورية عن الحزب، لبحث ترتيبات العمل خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس يوم السبت المقبل.

 

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب - أمين أمانة الإعلام المركزية، الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب _ أمين أمانة الصندوق، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، النائب ياسر جلال.

ثقة رئيس الجمهورية

 في بداية اللقاء وجه الفريق محمد عباس حلمي، التهنئة لأعضاء المجلس المعينين، على ثقة رئيس الجمهورية في اختيارهم بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن حماة الوطن سيكون على قدر هذه الثقة، في دعم الدولة المصرية لاستكمال مراحل بناء الجمهورية الجديدة.

 

أهمية الالتزام بالأداء الحزبي

 وأكد على أهمية الالتزام بالأداء الحزبي، مشيرا إلى أن أعضاء حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ، كان لهم بصمات واضحة في إثراء المناقشات وتقديم مقترحات أثرت بشكل واضح في دعم جهود التنمية واستكمال عمليات البناء في كافة قطاعات الدولة.

 

وأشار رئيس حماة الوطن، إلى أنه ستكون هناك لقاءات بشكل دوري لتنسيق جهود العمل البرلماني في الفترة المقبلة، لتقديم أفضل أداء بما يحقق الصالح العام.

وشهد الاجتماع نقاشات حول ترتيبات الفترة المقبلة، والتنسيق بين الأعضاء من خلال أمانة الشئون البرلمانية، مع التأكيد على تسخير الحزب كافة الإمكانيات المتاحة لأعضاءه لتعظيم دورهم في مجلس الشيوخ.


شارك في الاجتماع النواب: النائب محمد العرابي، النائب أحمد الشعراوي، النائب محمد شبانة، النائب كريم إمام، النائب حازم حمادة، النائب محمد الأجرود، النائبة غادة البدوي، النائبة ميرال الهريدي،النائب أحمد تركي، النائب الحسن علي، النائب محمد طارق نصير.

الجريدة الرسمية