أول تعليق للفنان ياسر جلال بعد أدائه اليمين الدستورية بالشيوخ

أدى الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ اليوم.

ويعد الفنان ياسر جلال ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التى أصدرها رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وكان ياسر جلال قد عبر عن فخره بشجاعة وإخلاص الرئيس عبدالفتاح السيسي كونه لا يخاف من أحد عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن.

وأضاف ياسر جلال، قبل أداء اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ، على هامش جلسة الشيوخ: «الشعب المصري واعٍ ومدرك لحجم التحديات التي تواجه الدولة»، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قام به الرئيس السيسي للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، فضلًا عن مواقفه المشرفة في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

الفصل التشريعي الثاني

ورفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، على أن يعود للانعقاد الأحد الموافق 26 أكتوبر، والتى من المقرر أن تشهد تشكيل اللجان النوعية.

وقبل رفع الجلسة، أعلن رئيس المجلس، عن فتح باب تقديم رغبات الانضمام للجان النوعية، تمهيدا لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ الجديد

وشهدت الجلسة اليوم، إعلان المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، عن تقرير اللجنة المشرفة على انتخابات وكيلي مجلس الشيوخ، والذى تضمن فوز كل من النائب أحمد العوضى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والنائب فارس سعد فام، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بمنصبى الوكيلين.

