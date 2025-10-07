تفاصيل مكالمة السيسي وماكرون.. تأكيد على الشراكة الاستراتيجية ومواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية.. القضية الفلسطينية تتصدر المباحثات.. ويتفقان على ضرورة إنهاء الحرب بغزة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول متابعة المستجدات الخاصة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ماكرون إلى مصر في أبريل 2025.

العلاقات الثنائية

واتفق الجانبان على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

ماكرون يهنئ السيسي بفوز خالد العناني برئاسة اليونسكو



قدم الرئيس الفرنسي التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.



القضية الفلسطينية تتصدر المباحثات

أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال تقديره للموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي تُوّج بإعلان فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية في 22 سبتمبر 2025 خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة فرنسية – سعودية مشتركة

وأشاد بما مثله الإعلان الفرنسي من حافز لقيام دول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، التزامًا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

توافق مصري فرنسي على إنهاء الحرب في غزة

بحث الرئيسان سبل الإنهاء الفوري للحرب في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها مصر لاستضافة المفاوضات بين الأطراف المعنية لتنفيذ الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأكد الجانبان تثمينهما للخطة، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عراقيل، وتبادل الرهائن والأسرى، والبدء الفوري في إعادة إعمار القطاع دون تهجير الشعب الفلسطيني.

إنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية التي يشهدها الفلسطينيون في غزة

اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين في ضوء المساعي الحثيثة الجارية لإنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية التي يشهدها الفلسطينيون في قطاع غزة.

