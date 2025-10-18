انشغال ياسر جلال بمجلس الشيوخ يعطل تصوير"كلهم بيحبوا مودي"

قرر القائمون علي مسلسل كلهم بيحبوا مودي إعطاء فريق العمل إجازة لمدة أسبوع، بسبب انشغال الفنان ياسر جلال بطل العمل ببعض مهامه الجديدة كعضو بمجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تستأنف أسرة العمل التصوير بداية الأسبوع المقبل، ويتم التصوير بين بعض ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان ياسر جلال قد شارك جمهوره لحظة احتفال فريق عمل مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” بانضمامه إلى مجلس الشيوخ، ونشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور ا من الاحتفال، معلقا: “شكرا لفريق عمل كلهم بيحبوا مودي على الاحتفال الجميل ده بجد أسعدتوني”.

وتلقى ياسر جلال سيلًا من التهاني من جمهوره وزملائه في الوسط الفني بعد إعلان تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ، مؤكدين استحقاقه لهذا التكريم لما يقدمه من أعمال فنية راقية ومؤثرة.

تعليق ياسر جلال على تعيينه لمجلس الشيوخ

وعبر الفنان ياسر جلال عن اعتزازه وامتنانه لقرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

وقال ياسر جلال في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله… يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري، بكل الحب والاحترام أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا، وأشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرني إني أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس."

وأكد أن وجود فنانين داخل مجلس الشيوخ هو شرف كبير، وفرصة حقيقية ليكون للفن صوت فاعل في النقاش الوطني، قائلًا: "مش مجرد متفرج من بعيد.. الفن جزء من هوية البلد، وصوته لازم يكون موجود في كل مساحة بتتكلم عن مستقبلها."

