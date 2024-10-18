ثأرا لـ السنوار، جماعة الحوثي تهدد إسرائيل برد عسكري مؤلم

توعدت جماعة الحوثي مساء اليوم الجمعة، بالتصعيد العسكري الذي وصفته بالمؤلم ضد إسرائيل، وذلك على خلفية اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

الحوثي يهدد بالثأر للسنوار

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان: "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".



وأضاف: "عزاؤنا أن القائد الجهادي الكبير رحل بطلا مقداما نكل بأعداء الله وفرض عليهم حربا وجودية".

الحوثي يتوعد بوقف حرب الابادة في فلسطين

وأردف البيان: "لقد ضرج شهيدنا بدمائه الزكية ثرى غزة وافتدى أهلها ومقاومتها بأغلى ما يملك في مواجهة بطولية على طريق القدس".

وهدد البيان بأن" اليمن ماض في التصعيد العسكري وإيلام العدو الاسرائيلي حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان.

مضيفا نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في صفقة تبادل عادلة للأسرى، بعيدا عن الإرهاب والتباكي الأمريكي".