الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ثأرا لـ السنوار، جماعة الحوثي تهدد إسرائيل برد عسكري مؤلم

اسلحة الحوثي، فيتو
اسلحة الحوثي، فيتو

توعدت جماعة  الحوثي مساء اليوم الجمعة، بالتصعيد العسكري الذي وصفته بالمؤلم ضد إسرائيل، وذلك على خلفية اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

 الحوثي يهدد بالثأر للسنوار 

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان: "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".

 
وأضاف: "عزاؤنا أن القائد الجهادي الكبير رحل بطلا مقداما نكل بأعداء الله وفرض عليهم حربا وجودية".

الحوثي يتوعد بوقف حرب الابادة في فلسطين

وأردف البيان: "لقد ضرج شهيدنا بدمائه الزكية ثرى غزة وافتدى أهلها ومقاومتها بأغلى ما يملك في مواجهة بطولية على طريق القدس".

وهدد البيان بأن" اليمن ماض في التصعيد العسكري وإيلام العدو الاسرائيلي حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان.

مضيفا نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في صفقة تبادل عادلة للأسرى، بعيدا عن الإرهاب والتباكي الأمريكي".

 

 


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اغتيال رئيس حركة حماس إسرائيل العدو الإسرائيلي المكتب السياسي لحركة حماس المكتب السياسي للحوثي جماعة الحوثى حركة حماس حماس

مواد متعلقة

وزير الخارجية: سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

صافرات الإنذار تدوي في عكا وكريات شمونة شمالي إسرائيل

البيت الأبيض: من السابق لأوانه معرفة كيفية رد حماس على اغتيال السنوار

أول تعليق من الحوثي على الغارات الأمريكية ضد صنعاء وصعدة

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 18- 10- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدلة حدوث عذاب القبر والأسباب المنجية منه

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

المزيد
الجريدة الرسمية