أحد مهندسى صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط يوجه رسالة إلى مصر

عرض غيرشون باسكين، الوسيط الإسرائيلي السابق، فى صفقة الإفراج عن الأسير جلعاد شاليط، على الرئيس الأمريكى جو بايدن، ومصر وقطر، صفقة جديدة لوقف إطلاق النار فى غزة.

أحد مهندسى صفقة شليط يقترح صفقة تهدئة جديدة

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، فإن غيرشون باسكين -أحد مهندسي التفاوض على صفقة جلعاد شاليط عام 2011 مع رئيس المخابرات المصرية الراحل اللواء عمر سليمان- وجه رسالة إلى الوسطاء مصر وقطر وأمريكا، عرض صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل حماس.

وقال أحد مهندسي صفقة شاليط، في رسالة إلى إدارة جو بايدن: “عزيزي الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس، لدينا صفقة مطروحة على الطاولة تقبلها قيادة حماس بأكملها”.

غيرشون باسكين يقدم خطة لوقف إطلاق النار فى غزة

وتابع غيرشون باسكين: إن صفقة الثلاثة أسابيع التي ستنهي الحرب في غزة، تقضى بانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع، وسيكون هناك اتفاق على إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، والإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين والأجانب الـ 101 من غزة.

ووفق غيرشون باسكين، فإن هذا لا يكفي، وحماس قالت إنه ليس لدينا أي اعتراض على تشكيل حكومة فلسطينية مدنية تكنوقراط من أشخاص مستقلين ومهنيين لإدارة شئون غزة، وتتمتع بكافة الصلاحيات التي تضمن استمرار الأمن والنظام وإدارة المعابر.

باسكين يطرح صفقة غزة على أمريكا ومصر وقطر

وأشار مهندس صفقة شاليط، إلى أن هذا يعني إدارة جديدة في غزة حماس ليست جزءا منها، مضيفا، هذا سيكون انتصار عظيم لرئيس الوزراء نتنياهو، وقد يكون هذا إرث الرئيس بايدن الذي أنهى الحرب في غزة، وأعاد المختطفين إلى بلادهم، وليس رئيس حرب غزة”.

وفي رسالته أكد أيضا غيرشون باسكين: إن “هذه الصفقة مطروحة على طاولة الجميع – جميع القادة: بايدن ونتنياهو وقيادة حماس بأكملها وقطر ومصر”.

وختم قائلا: “هذه الصفقة يجب أن تقبلوها الآن، ليس هناك وقت لإضاعته، لقد مر أكثر من عام بالفعل، الوقت ينفد فخذوها الآن.