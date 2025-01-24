ما خفى أعظم، هكذا كان يقود يحيى السنوار المقاومة فوق الأرض (فيديو)

بث برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة القطرية، لقطات حصرية كشفت عنها كتائب القسام للمرة الأولى، تظهر زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قبل استشهاده.

لقطات حصرية لزعيم حماس يحيى السنوار

وأظهرت اللقطات الحصرية فى برنامج ما خفى أعظم، أن يحيى السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى، على العكس من أكاذيب الاحتلال حول اختبائه وهروبه.

#ما_خفي_أعظم يعرض لقطات حصرية تكشف عنها القسام للمرة الأولى لقائد حركة حماس قبل استشهاده يحيى السنوار، تظهر أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في #رفح ومناطق أخرى#حرب_غزة pic.twitter.com/B6Lx1brSf1 January 24, 2025

كما أظهرت اللقطات، الشهيد يحيى السنوار، يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام.

ظهور يحيى خلال التخطيط بتل السلطان

كما ظهر يحيى السنوار، وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة، وهو ينظر إلى آلية إسرائيلية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح.

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