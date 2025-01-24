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خارج الحدود

ما خفى أعظم، هكذا كان يقود يحيى السنوار المقاومة فوق الأرض (فيديو)

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

بث برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة القطرية، لقطات حصرية كشفت عنها كتائب القسام للمرة الأولى، تظهر زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قبل استشهاده.

لقطات حصرية لزعيم حماس يحيى السنوار

وأظهرت اللقطات الحصرية فى برنامج ما خفى أعظم، أن يحيى السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى، على العكس من أكاذيب الاحتلال حول اختبائه وهروبه.

كما أظهرت اللقطات، الشهيد يحيى السنوار، يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام.

ظهور يحيى خلال التخطيط بتل السلطان

كما ظهر يحيى السنوار، وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة، وهو ينظر إلى آلية إسرائيلية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح.

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ما خفي أعظم يحيى السنوار كتائب القسام السنوار رفح الشهيد يحيي السنوار

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