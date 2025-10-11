حماس تكشف مصير مروان البرغوثي والموقف من جثمان يحيى السنوار

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس دائرة العلاقات الوطنية، أن الحركة لا تميز بين شهدائها، مشددًا على أن “كل قطرة دم سالت من الرجال والنساء والأطفال والشباب في فلسطين هي محل اعتزاز وتقدير”.

وقال بدران، في مداخلة عبر تطبيق “زووم” ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت حماس تمسكت بجثماني يحيى السنوار ومحمد السنوار:“لا توجد لدينا تفاصيل في هذا الشأن، كنا حريصين في المقام الأول على وقف الإبادة والمجزرة بحق شعبنا، وهذا هو ما ركزنا عليه خلال المفاوضات الأخيرة”.

رفض إسرائيلي للإفراج عن البرغوثي وسعدات وعدد من القيادات

وبشأن ملف الأسرى الفلسطينيين، أوضح بدران أن الاحتلال رفض الإفراج عن عدد كبير من القيادات والرموز الوطنية، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، رغم إدراجهما ضمن القوائم التي قدمتها المقاومة.

وقال:“نتحدث عن نحو 1700 أسير من قطاع غزة، إضافة إلى 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، ليقترب العدد الإجمالي من 2000 أسير.

وقد وضعنا قائمة شاملة تضم جميع أصحاب المؤبدات والقيادات والرموز بالتشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية.”

وأضاف بدران أن المفاوضات حول هذه القائمة استمرت طوال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الاحتلال رفض الإفراج عن عشرات الأسماء، وليس مجرد حالات فردية، وتم استبدال بعض الأسماء بانتظار مرحلة التطبيق العملي للاتفاق لمعرفة القائمة النهائية.

حماس: لن نتلاعب بمشاعر أسرانا.. وكل حالة إنسانية قصة بطولة

واختتم بدران حديثه بالتأكيد على أن المقاومة لن تتلاعب بمشاعر الأسرى وذويهم، قائلًا:“كل أسير في سجون الاحتلال يمثل قصة بطولة وصمود، ونحن نبذل كل جهد ممكن من أجل تحرير أسرانا الأبطال وإعادتهم إلى أهلهم.”

