رياضة

شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال

غرفة ملابس النادي
غرفة ملابس النادي الأهلي

عرضت الصفحة الرسمية  بالنادي الأهلي صورا لغرفة ملابس الفريق باستاد بوجومبورا الذي يستضيف لقاء الأحمر أمام إيجل نوار البوروندي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

 

مباراة الأهلي وإيجل نوار 

 تقام المباراة على ستاد بوجومبورا الدولي في العاصمة البوروندية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية بوروندي

المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي وأندية بوروندي.

مباراة المارد الأحمر أمام إيجل نوار البوروندي اليوم السبت، هى المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي وأندية بوروندي.

وسبق للأهلي مواجهة فريق فيتال أو بطل بوروندي في دور الستة عشرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000.

وانتهى لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 5 مايو 2000، بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها محمد فاروق وعلاء إبراهيم وإبراهيم حسن.

وفي لقاء العودة ببوروندي يوم 28 مايو 2000، فاز فيتال أو 2-1 أحرز هدف الأهلي علاء إبراهيم.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

 وتقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا 

 تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. 

