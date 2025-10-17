وفاة والدة وزيرة الصحة السابقة هالة زايد والعزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس

نعت أسرة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، والدتها السيدة فائزة عبد الله أبو نعمة، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وأوضحت الأسرة أن مراسم العزاء ستُقام يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، في القاعة الكبرى بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.