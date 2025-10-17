السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفاة والدة وزيرة الصحة السابقة هالة زايد والعزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس

وزيرة الصحة السابقة
وزيرة الصحة السابقة
ads

نعت أسرة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، والدتها السيدة فائزة عبد الله أبو نعمة، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

 

وأوضحت الأسرة أن مراسم العزاء ستُقام يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، في القاعة الكبرى بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الصحة والسكان هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية تتجاوز 80% في المستشفيات الخاصة بالإسكندرية

خالد عبد الغفار: القيادة المصرية تضع القطاع الصحي في مقدمة أولوياتها

الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة بمستشفى كوم أمبو بـ28 مليون جنيه

أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر

وزير الصحة يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون المشترك

نائبة وزير الصحة تنتقد ارتفاع الولادات القيصرية في مستشفيات الإسكندرية إلى 60٪

وزير الصحة: “نداء القاهرة” تحول محوري في الجهود الإقليمية لمواجهة سرطان الثدي

معهد التغذية يحذر من تناول الجبن النباتي: يسبب السكر وتصلب الشرايين والسرطان

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية