"أمهات مصر" يطالب بنماذج متقاربة المستوى لامتحانات شهر أكتوبر

تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، استعداد أولياء الأمور والطلاب لامتحانات شهر أكتوبر 2025، والتي تُعد أول اختبار شهري في العام الدراسي الجديد 2025-2026.

"أمهات مصر": تطالب بنماذج متقاربة المستوى لامتحانات أكتوبر لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

وطرحت عبير أحمد سؤالًا عبر صفحة الاتحاد وائتلاف أولياء الأمور على "فيسبوك"، قائلة: "امتحانات شهر أكتوبر قرّبت... جاهزين ليها ولا لسه بتستعدوا؟ شاركونا عشان نفيد بعض."

وأكدت عبير، أن امتحانات أكتوبر تمثل أول فرصة حقيقية للطلاب لقياس مستواهم الدراسي منذ انطلاق العام الجديد، مشيرةً إلى أهمية التعامل مع هذه الامتحانات بجدية لأنها تُظهر نقاط القوة والضعف، وتساعد الطلاب على تحسين أدائهم في الشهور القادمة.

وأضافت عبير، أن البداية الجيدة تصنع فرقًا كبيرًا في مسار العام الدراسي، قائلة: "اللي هيذاكر من دلوقتي ويستعد كويس، هيدخل الامتحان بثقة، وهيعرف إزاي يطور من نفسه في اللي جاي."

كما دعت عبير، أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم وتشجيعهم بهدوء، دون ضغط أو توتر، معتبرةً أن الهدف من الاختبار ليس الدرجات فقط، بل فهم المواد وتثبيت المعلومات، مشددة على أن "كل امتحان هو خطوة نحو تحسين المستوى، وفرصة جديدة للتقدم."

وتفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "بنحاول والله، المناهج صعبة جدًا وتقيلة علينا أوي، وخصوصًا في الآخر ولادنا بتتظلم بموضوع النماذج دي، بجد لازم حل! ليه ألاقي نموذج سهل لطالب، ونموذج متوسط لطالب تاني، ونموذج صعب جدًا؟ لازم يكونوا كلهم متساويين، ويراعوا فروقات التعلم، ويراعوا الطالب الضعيف، بجد لازم حل ضروري في الموضوع ده، وتكون في رقابة على الموجه وتعليمات في وضع الامتحان".

وأضافت ولي أمر أخرى: "بنستعد والله، بنحاول نذاكر أول بأول عشان مفيش حاجة تتراكم علينا، بس تعبنا، بنجري ورا بعض مش ملاحقين نذاكر، نروح مدارس ولا دروس ولا التقييمات، الموضوع كبير أوي وكثير على أولادنا بصراحة".

واستكملت ولي أمر: "والله بنحاول نقسم المذاكرة كل يوم جزء، عشان للأسف مفيش وقت للمذاكرة خالص، كل يوم بنراجع جزء من الأول عشان نلحق نخلص قبل الامتحانات".

