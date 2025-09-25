"أمهات مصر" ترصد تسليم الكتب في الأسبوع الأول من الدراسة

"أولياء الأمور طمّنونا.. استلمتم الكتب المدرسية والتقييمات ولا لسه؟".. بهذه الكلمات وجّهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، رسالة لمتابعة مدى استلام الكتب المدرسية والتقييمات خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول.

"أمهات مصر " تتابع تسليم الكتب والتقييمات بالمدارس في أول أسبوع دراسي

وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن بعض الفرق الدراسية استلمت الكتب المدرسية والتقييمات بالكامل، بينما ما زالت فرق أخرى لم تتسلم كتب بعض المواد وكذلك التقييمات، رغم تشديد وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية على سرعة تسليم كتب الفصل الدراسي الأول.

وأضافت عبير، أن بعض المدارس طلبت من أولياء الأمور شراء كشاكيل لنقل التقييمات والأداء المنزلي بها، متسائلة: "ما فائدة كتيب التقييمات إذن؟" على حد قول أولياء الأمور، كما طالبت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على المديريات التعليمية بسرعة تسليم الكتب والتقييمات كاملة، حتى يتمكّن الطلاب من الاستعداد الجيد للتقييمات والاختبارات المقررة بدءًا من 27 سبتمبر، وفق ما أعلنته الوزارة.

وشدّدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على أهمية دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على التركيز في الدراسة والمذاكرة، والابتعاد عن أي عوامل تشتيت منذ بداية العام الدراسي، حتى لا تتراكم الدروس عليهم، خاصة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وشهد جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور تفاعلًا واسعًا من أولياء الأمور، حيث قالت ولي أمر: "استلمنا بعض الكتب مع كتيبات تقييمها، ولسه كتب اللغات والمستوى، والمدرسين طالبين كشاكيل التقييمات والأداء المنزلي علشان التوجيه قال هننقل التقييمات والأداء المنزلي فيها، وكده زي السنة اللي فاتت مفيش فرق."

وقالت أخرى: "إحنا ثانية إعدادي تجريبي، تابع إدارة الويلي بمحافظة القاهرة ولسه مستلمناش."

وأضافت أخرى: "إحنا تالتة إعدادي بمحافظة القليوبية استلمنا الكتب المدرسية لكن التقييمات لسه."

وعلّقت ولي أمر أخرى: "استلموا وكله تمام، بس ليه يطلبوا كشكول كمان؟ المفروض كتاب التقييمات يحل المشكلة دي. والمدرسين بيقولوا إن دي تعليمات من التوجيه."

وتابعت أخرى: "عايزة أشكر سيادة وزير التعليم على كتب التقييمات اللي نزلت مع الكتب لثانية إعدادي، بصراحة فكرة رائعة هتوفر وقت وجهد وفائدتها كبيرة للطلاب."

