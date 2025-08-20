كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل وطريقة شراء أذون الخزانة.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن أذون الخزانة هي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه ويمكن للعملاء شرائها من خلال أي فرع لبنك مصر مع العلم يتم الشراء خصما من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها

وأن نسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث أنها متغيرة دائما.

- مدة الأذون ( 3 او 6 او 9 او 12 شهر ) علما بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا.

و يمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل حساب تحويل الراتب ومميزاته.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن حساب تحويل الراتب للشركات يتضمن العديد من المزايا والتي تتلخص في ما يلي:

مميزات حساب الراتب

حساب جاري بدون مصاريف فتح حساب.

مصاريف كشف حساب 5 جنيه كل 3 أشهر.

قبول الإيداعات والسحب النقدي.

يمكن إعادة تغذية الحساب لأكثر من مرة في الشهر الواحد (مرتب – حافز – مكافآت).

التعامل مع خلال أكبر شبكة فروع في مصر.

الاطلاع على رصيد الحساب من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر دون أي تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كشف حساب لحظي مجانًا عن طريق ماكينة الصراف الآلي.

