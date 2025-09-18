جني أرباح، خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

توقع محمود شكري، محلل أسواق المال، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب خلال الساعات الماضية ليس بداية لاتجاه هابط طويل المدى، بل مجرد مرحلة جني أرباح طبيعية بعد الارتفاع القوي الذي سجله المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية.

ارتفاعات أسعار الذهب

وأوضح شكري، خلال مداخلة ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن الذهب صعد بأكثر من 400 دولار للأوقية خلال 40 يومًا فقط، وهو مستوى أعتبره استثنائيًا لم يشهده السوق منذ أربع سنوات.

الذهب يظل ملاذًا آمنًا

وأشار إلى أن موجات الارتفاع الكبيرة غالبًا ما تتبعها حركات تصحيح وجني أرباح، مؤكدًا أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن الأول في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف شكري أن أي انخفاض في الأسعار يمثل فرصة للشراء على المدى الطويل، مع ضرورة الحذر وإدارة المخاطر بشكل جيد.

رؤية استراتيجية للمستثمرين بشأن توقعات أسعار الذهب

وأكد محلل أسواق المال أن الاتجاه العام للذهب يظل صاعدًا طالما بقيت حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق، لافتًا إلى أن المستثمرين الباحثين عن وعاء استثماري آمن يمكنهم استغلال التراجعات الحالية لبناء مراكز جديدة، مع وضع خطط واضحة لإدارة محافظهم المالية.

وسعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب، خلال منتصف حركة تعاملات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، بنحو 28 جنيها للجرام، بجميع الأعيرة في سوق الصاغة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5645 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4940 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4234 جنيهًا.

