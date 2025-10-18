السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معرض فني ومشغولات يدوية لطلاب قصر العيني في إطار احتفالات أكتوبر (صور)

معرض طلاب قصر العيني
معرض طلاب قصر العيني
ads

 نظّم طلاب كلية طب قصر العيني، معرضًا فنيًا ومشغولات يدوية من ابتكاراتهم، عبّروا من خلالها عن روح الانتماء والوطنية، وجسّدوا قيم الإبداع التي تجمع بين الفن والعلم.

معرض المشغولات اليدوية بكلية طب القصر العيني

جاء ذلك في إطار احتفالات كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة بانتصارات أكتوبر.

وأُقيم المعرض تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وإشراف إدارة رعاية الشباب.

 

تضمّن المعرض لوحات فنية ومجسمات ومشغولات يدوية أبدعها الطلاب بأفكار مبتكرة عكست روح أكتوبر وما تمثله من قيم التضحية والعطاء، وشهد إقبالًا من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين أشادوا بمستوى الأعمال المعروضة.

وأشاد صلاح بمشاركة طلاب الكلية، مشيرًا إلى أن “المعرض يعكس الوجه الإنساني والإبداعي لطلاب قصر العيني، الذين يجمعون بين التفوق العلمي والقدرة على التعبير الفني، ليبرهنوا أن الطبيب القصرعيني ليس فقط علمًا في مهنته، بل أيضًا فنانًا في رؤيته وإحساسه.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى انتصارات اكتوبر مستشفيات جامعة القاهرة

مواد متعلقة

عميد قصر العيني يكشف تفاصيل إطلاق برامج باللغة الفرنسية للدراسات العليا بالكلية

مجلس مستشفيات جامعة القاهرة: نعمل على وضع خطة مستقبلية للتوسع في الخدمات

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية