معرض فني ومشغولات يدوية لطلاب قصر العيني في إطار احتفالات أكتوبر (صور)

نظّم طلاب كلية طب قصر العيني، معرضًا فنيًا ومشغولات يدوية من ابتكاراتهم، عبّروا من خلالها عن روح الانتماء والوطنية، وجسّدوا قيم الإبداع التي تجمع بين الفن والعلم.

معرض المشغولات اليدوية بكلية طب القصر العيني

جاء ذلك في إطار احتفالات كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة بانتصارات أكتوبر.

وأُقيم المعرض تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وإشراف إدارة رعاية الشباب.

تضمّن المعرض لوحات فنية ومجسمات ومشغولات يدوية أبدعها الطلاب بأفكار مبتكرة عكست روح أكتوبر وما تمثله من قيم التضحية والعطاء، وشهد إقبالًا من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين أشادوا بمستوى الأعمال المعروضة.

وأشاد صلاح بمشاركة طلاب الكلية، مشيرًا إلى أن “المعرض يعكس الوجه الإنساني والإبداعي لطلاب قصر العيني، الذين يجمعون بين التفوق العلمي والقدرة على التعبير الفني، ليبرهنوا أن الطبيب القصرعيني ليس فقط علمًا في مهنته، بل أيضًا فنانًا في رؤيته وإحساسه.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.