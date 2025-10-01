مجلس مستشفيات جامعة القاهرة: نعمل على وضع خطة مستقبلية للتوسع في الخدمات

عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري لشهر سبتمبر 2025 برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

حضر الاجتماع: الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء طبيب نبيل فكري أمين عام المجلس العلمي ورئيس قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لمناقشة مستجدات المستشفيات.

اجتماع مجلس إدارة المستشفيات، فيتو

وهنأ المجلس الدكتور حسام حسني لتعينه مديرأ تنفيذيأ للمستشفيات وتهنئة عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين صدرت لهم تكليفات جديدة، من بينهم: الدكتور أحمد محمد طلعت مستشارًا لعميد الكلية لشؤون المستشفيات، والدكتور هشام زايد عبد الفتاح قائمًا بأعمال مدير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي، والدكتور ديفيد ظريف صبحي قائمًا بأعمال نائب مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أحمد جميل عبد اللطيف قائمًا بأعمال نائب مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ.

توجيهات بضرورة الانضباط داخل المستشفيات

ووجّه الدكتور حسام صلاح عدة توجيهات واضحة ومهمة، شدد فيها على ضرورة الانضباط داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن أي تغيير أو تعديل في أي منشأة يجب أن يتم وفق سلسلة إدارية تبدأ بلجنة إدارية لدراسة ومناقشة التغيير، ثم يُرفع إلى المدير التنفيذي، ويُعرض بعد ذلك على عميد الكلية، ليكون مجلس إدارة المستشفيات هو الجهة صاحبة القرار النهائي في أي تعديل أو تطوير داخل المستشفيات.

ضوابط هامة داخل غرف العمليات

كما أكد أن هناك ضوابط أساسية يجب الالتزام بها داخل غرف العمليات، مستشهدًا بالخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها حفاظًا على سلامة المريض، ومؤكدًا أن مسؤولية حماية المرضى من العدوى أثناء العمليات هي المسؤولية الأولى والأخيرة لكافة الفرق الطبية.

استعرض المجلس مؤشرات قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت البيانات ارتفاع عدد العمليات الجراحية الحالات المسجلة بزيادة قدرها 4.5٪. عن شهر يوليو، وفي ذلك علّق الدكتور حسام حسني، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب مزيدًا من الجهد والتنسيق بين مختلف الأقسام والمستشفيات، حتى يمكن تلبية احتياجات المرضى في الوقت المناسب ودون تأخير، وبما يتماشى مع ما تسعى إليه المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

كما تناول المجلس نسب الإشغال داخل المستشفيات، وأكد صلاح علي تفعيل دارسة الطاقه الاستعابية لإشغال المستشفيات وإعادة توزيع الحالات لضمان الجودة للمرضي، مشددًا على ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم العمل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق التوازن بين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات، أهمية أن تقدم جميع المستشفيات تقارير شهرية تفصيلية تتضمن رؤية واضحة لتطوير الأداء وخطة مستقبلية للتوسع في الخدمات، على أن يتم تجميع هذه الرؤى ورفعها خلال شهر واحد لتشكيل خريطة تطوير شاملة لـمستشفيات جامعة القاهرة.

وناقش المجلس موقف المخزون الطبي والدوائي داخل المستشفيات، حيث استعرض الدكتور حسام حسني تقريرًا أوضح فيه أن المخزون الحالي يكفي لمدة ثلاثة أشهر.

فيما شدد الدكتور حسام صلاح على ضرورة أن تعمل الإدارات والمستشفيات على رفع مستوى المخزون ليكفي لمدة ستة أشهر على الأقل، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية دون أي معوقات، خاصة في ظل الظروف الطارئة أو الأزمات.

كما استعرض المجلس عددًا من الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الماضية وحتى سبتمبر 2025، منها توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة وتزويده بأحدث الأجهزة، وتطوير غرف العمليات ومحطة الغازات بمستشفى الطوارئ والاستقبال 185، وافتتاح وحدة رعاية مركزة جديدة بمستشفى الأطفال "أبو الريش الياباني"، بالإضافة إلى مشروع الميكنة الكاملة للمعمل الرئيسي لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية وتطوير وحدة أمراض الدم، والذي يعد من أبرز المشروعات الطبية المتقدمة على مستوى مصر والمنطقة.

كما أحيط المجلس علمًا بالفعاليات الدولية والمجتمعية التي شاركت فيها المستشفيات خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز المصري لاعتماد الرعاية الصحية، وزيارة لجنة الاعتماد التابعة للمجلس العربي لقسم الأورام لاعتماد البرنامج التدريبي لتخصص طب وعلاج الأورام.

ووافق المجلس على التبرعات والدعم المجتمعي الذي تلقته المستشفيات خلال شهر سبتمبر.

