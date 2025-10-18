سبب لدخول الجنة، 7 فضائل لإطعام الطعام
حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح 7 فضائل لإطعام الطعام، وذلك عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وذلك على النحو التالي:
دليلُ خيريّة
يقول سيدنا رسولُ الله ﷺ: «خيارُكم مَن أطعمَ الطَّعامَ». [أخرجه أحمد]، فمن غلب شحّ نفسه، وجاد بما في يده، وسدّ جوع محتاج؛ استحق أن يكون من خير الناس.
من أحبِّ الأعمالِ إلى الله
يقول سيدنا ﷺ: «أحبُّ النّاسِ إلى اللهِ أنفعُهم للنّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ سُرورٌ تُدخِله على مُسلمٍ، أو تَكشِفُ عنه كُربةً، أو تَقضي عنه دَينًا، أو تَطرُدُ عنه جُوعًا». [أخرجه الطبراني في الكبير]
من صفاتِ الأبرارِ
يقول المولى تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]، عباد الرحمن المخلصون يطعمون الطعامَ حبًّا، ورجاء في الله وآخرته؛ فيجزيهم ربهم بالوقاية من الشر والعذاب، ويوافيهم بالبركة والسرور والنعيم المقيم.
وسيلةٌ للنَّجاةِ من النَّار
يقول سيدنا ﷺ: «اتَّقوا النّارَ ولو بشِقِّ تَمرَةٍ». [متفقٌ عليه]، فلا تَحتقِرَنَّ قليلًا من الخير، فَرُبَّ لُقمةٍ صغيرةٍ أنقذت صاحبَها من العذاب، وفتحت له أبواب القبول.
من حُسن الإسلام
فقد سأل رجل سيدنا النبي ﷺ: أيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟ قالَ: «تُطْعِمُ الطَّعامَ، وتَقْرَأُ السَّلامَ على مَن عَرَفْتَ ومَن لَمْ تَعْرِفْ». [متفق عليه]
وصية سيدنا رسول الله ﷺ
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ بعثه إلى قوم، فقال: يا رسول الله، أوصني؟ فقال ﷺ: «أفْشِ السَّلامَ، وابذُلِ الطَّعامَ، واستحْي من اللهِ استحياءَك رجلًا من أهلِك، وإذا أسأتَ فأحسِنْ». [أخرجه البزار]
سبب لدخول الجنة
يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «اعبدوا الرحمنَ، وأطعموا الطعامَ، وأفْشُوا السّلامَ؛ تدخلوا الجنةَ بسلام». [أخرجه الترمذي]
