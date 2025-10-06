الإثنين 06 أكتوبر 2025
أهمها الإيمان بالله، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 أسباب لنصر أكتوبر المجيد

نصر أكتوبر، فيتو
ذكرى نصر أكتوبر، تُعد حرب أكتوبر المجيدة من أعظم المحطات في تاريخ الأمة العربية، حيث تجسدت فيها معاني الإيمان، والصمود، والتخطيط، والتوكل على الله، لتكتب صفحة من صفحات المجد والكرامة. 

وفي هذا السياق، استعرض مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أسباب النصر العظيم، مستشهدا بآيات وأحاديث للدلالة عليها.

7 أسباب لنصر أكتوبر العظيم
وذكر مركز الأزهر عدة أسباب لنصر أكتوبر منها:

 

1️- الإيمان بالله
{وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} ‎[الروم: 47]

 

2️- التأييد من الله
{إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ} ‎[آل عمران: 160]


3️- نصرة الدين والحق
{وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} ‎[الحج: 40]

نصر أكتوبر
4️- حسن الإعداد
{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} ‎[الأنفال: 60]


5️- وحدة الصف
{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} ‎[الصف: 4]


6️- الثبات عند اللقاء
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ‎[الأنفال: 45]

نصر أكتوبر
7️- دعاء الضعفاء
«هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟!» ‎[أخرجه البخاري]


وأكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن النصر يكون حين يمتزج الإيمان بالإعداد، والعزيمة بالاتحاد، والدعاء بالعمل الجاد، داعيا أن يحفظ الله مصر وجيشها وشعبها من كل سوء، ويديم عليها السلام والأمان آمين.

