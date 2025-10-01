في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في اليوم العالمي للمسنين، أكد فيه أن هجر الوالدين في كبرهما وتركهما بلا رعاية أو عناية حتى يصابا بأذى يُعد عقوقًا وكبيرة من كبائر المحرمات، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية أولت الوالدين في مرحلة الشيخوخة عناية خاصة، نظرًا لما يكونان فيه من ضعف وحاجة إلى الرعاية المادية والمعنوية.

مركز الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق وكبيرة من كبائر الذنوب

وأوضح المركز أن الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين في كل الأحوال، وخص مرحلة الكِبَر بوصية مستقلة في قوله تعالى: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23]، داعيًا إلى لين القول والإحسان إليهما، واحتساب ذلك من أعظم القُرُبات.

وأشار البيان إلى أن بر الوالدين –لا سيما في الكِبَر– يعدل أجر الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «فَاتَّقِ اللهَ فِيهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ، وَمُجَاهِدٌ» [رواه البيهقي]، مؤكدًا أن السعي على حاجاتهما وطلب رضاهما جهاد في سبيل الله.

ولفت المركز إلى خطورة الظواهر المؤلمة في واقعنا المعاصر، حيث يهجر بعض الأبناء والديهم، ويتركونهما دون متابعة أو نفقة أو رعاية، حتى يصاب أحدهما بالأذى أو يموت وحيدًا بلا سند، معتبرًا ذلك تنكرًا لفضلهما وانصرافًا عن برهما، بل وعقوقًا صريحًا، وقد قال النبي ﷺ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ؟ الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ» [متفق عليه].

مجرد الاكتفاء بالإنفاق المادي لا يرفع إثم العقوق

كما شدّد على أن مجرد الاكتفاء بالإنفاق المادي لا يرفع إثم العقوق، إذا غاب السؤال والعناية والوجود النفسي، موضحًا أن للوالدين حقًّا معنويًا وأسريًا إلى جوار حقوقهما المادية، وأن إدخال السرور عليهما من أعظم القربات، بينما يُعدّ حزنهما وبكاؤهما من صور العقوق، مستشهدًا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «بكاء الوالدين من العقوق».

واختتم المركز بيانه داعيًا الأبناء إلى جعل بر الوالدين زادًا إلى الجنة، وسببًا لرضا الله وتوفيقه، مستذكرًا قول النبي ﷺ: «رِضا اللهِ في رِضا الوالدِ، وسَخَطُ اللهِ في سَخَطِ الوالدِ» [رواه الترمذي]، ومؤكدًا أن ما يزرعه الأبناء اليوم مع والديهم سيحصدونه غدًا مع أبنائهم، وأن دعوة الوالدين الصادقة لا تُرد، مصداقًا لقول النبي ﷺ: «الوالِدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ، فإنْ شِئتَ فأضِعْ ذلك البابَ أو احفَظْه» [رواه الترمذي].

