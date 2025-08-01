هل يمكن السداد من بطاقات ChargeAnd go أون لاين خارجيا؟

تلقي مسئولو البنك التجاري الدولي Cib سؤالا عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع فيسبوك تتضمن الاستفسار عن إمكانية السداد أون لاين بالخارج من خلال بطاقات ChargeAnd go.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي

Cib أن بطاقة الدفع المسبق ChargeAnd go لا يمكن اتمام معاملات بعملة أجنبية من خلالها.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية زيادة الحد الائتماني على نفس فيزا المشتريات أم إن الأمر يحتاج إلى إصدار بطاقة جديدة.

ومن جانبهم أوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB انه يتم زيادة الحد الائتماني علي نفس البطاقة، في حالة ان الليميت الخاص بالبطاقة يسمح للعميل بتحديث نوع البطاقة ويمكن للعميل طلب تحديث للبطاقة.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية التحويل بين حسابات العملاء من عملة أجنبية إلى أخرى.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن التحويل من حساب العملة الأجنبية إلى حساب عملة أجنبية آخر يمكن حدوثه بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل ولحسابات خارج البنك.

وأضاف مسئولو البنك التجاري أن التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

ويتساءل عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية استبدال أو إيقاف بطاقات الخصم المباشر من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وأوضح مسئولون بالبنك التجاري أنه يمكن للعملاء بالفعل استبدال أو إيقاف بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول من CIB.

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