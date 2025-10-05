تامر حسني يعلق على مشاركته بمهرجان "المهن التمثيلية" ويكشف تفاصيل أغنيته "من كان يا مكان" (فيديو)

فاجأ الفنان تامر حسني حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بأغنية “حكاية مسرح”.

وقدم نجم الجيل أغنية “حكاية مسرح” بطرق مختلفة؛ الأولى في صورة كليب بتقنية الذكاء الاصطناعي جمعه بعدد من عمالقة المسرح من يعقوب صنوع حتى سمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي، والثانية بأداء حي أمام الجمهور، قبل أن يعيدها للمرة الثالثة بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة من فرق المهرجان، وسط تفاعل حار من الحضور.

ونشر الفنان تامر حسني على مشاركته في حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري مقطع أغنية “من كان يا مكان”، وقال عبر حسابه بـ"إنستجرام": "من حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية اللي كرمت النهارده عظماء تاريخ المسرح والفن المصري والعربي، وتشرفت بتقديم أغنية التكريم (من كان يا مكان) وده جزء منها، وهتنزل كليب كاملة بكرة إن شاء الله الساعة ٣.



وأوضح أن الأغنية من كلمات طارق علي، ألحان كريم نيازي، توزيع مؤمن ياسر.





كما شهد الحفل تكريم الفنان صبري عبد المنعم، الذي أعرب عن امتنانه قائلًا: شكرًا للمهرجان إنكم كرمتونا وإحنا عايشين، الحمد لله إنكم لحقتونا.

وأضاف: شكرا لكل من أضاء حياتنا في المتبقي لنا منها، فالمسرح دائمًا كان جواز العبور للفن.

وأشار عبد المنعم إلى ابنته الفنانة مريم، موضحًا أنها عشقت الفن من خلاله، متمنيًا لها مستقبلًا كبيرًا في مشوارها الفني.

كما كرم المهرجان الفنانين عبد الله مشرف وضياء الميرغني، باعتبارهما من فرسان المسرح الذين أثْروا خشبته بأعمال خالدة أصبحت جزءًا من تراثه الفني.

أكرم حسني يقدّم حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية

وقدم الحفل الفنان أكرم حسني، وأكد في كلمته أن المسرح سيظل محتفظًا بهيبته ومكانته الكبيرة في قلوب الجمهور، وروى موقفًا من طفولته عندما استغرب ارتباط كلمة "خشبة" بالمسرح، قبل أن يدرك أن سحر المسرح قادر على تطويع شيء صلب وتحويله إلى منصة ساحرة يقف عليها آلاف النجوم.

واستُهل الحفل بعرض فيلم قصير يوثق أبرز فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، مستعرضًا المشاركات المختلفة وأهمية المهرجان كمنصة لدعم الحركة المسرحية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.