بعد شكاوى المواطنين، إعادة فتح طريق "باريس – درب الأربعين" أمام حركة المرور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، إعادة فتح طريق باريس – درب الأربعين أمام حركة المرور، واستمرار تأمين الخدمة دون توقف أو غلق، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري والوحدة المحلية لمركز باريس.

وبحسب بيان المحافظة، اليوم الجمعة، فإن ذلك جاء في استجابة عاجلة لمناشدة بعض المواطنين بإعادة فتح طريق باريس – درب الأربعين ورفع آثار الرمال الناتجة عن نشاط الرياح؛ وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بسرعة الدفع بالمعدات اللازمة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية.



وأكد عبدالناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، توفير المعدات اللازمة لإزالة الرمال التي تكونت على جانبي الطريق، وأحيانًا في منتصفه، نتيجة للرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة، وذلك لضمان سلامة المواطنين وحركة السيارات القادمة والمغادرة من وإلى واحة باريس.

وأشار رئيس مركز باريس، إلى أن هذه الإجراءات تجري بشكل دوري، خاصة مع تزايد سرعة الرياح التي تشهدها قرى باريس والمناطق الجبلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمواجهة الآثار السلبية للرياح على الطرق، والتي تتسبب في تراكم الرمال، مما يعيق حركة المرور، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة في المنحنيات الخطرة.

هذا فيما تستكمل محافظة الوادى الجديد جهودها فى تنفيذ مبادرات تثبيت الكثبان الرملية وزراعتها، بهدف تحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة وتقليل آثار زحف الرمال، وتشمل هذه الجهود استخدام تقنيات حديثة للرى، وزراعة أشجار مثمرة مثل النخيل والزيتون.

كما يتم تدريب الشباب والمزارعين على تقنيات زراعة الكثبان الرملية للحد من زحف الرمال وحماية الأراضى الزراعية والمناطق العمرانية وذلك من خلال زراعة الأشجار المثمرة من خلال زراعة أشجار النخيل والزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة على الكثبان الرملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.