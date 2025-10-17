بعد رفع أسعار الوقود، تموين الوادي الجديد تخصص أرقاما لشكاوى المواطنين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، اليوم الجمعة، عن تخصيص خطوط لتلقى شكاوى المواطنين بشأن رفع تعريفة الركوب بمواقف السيرفيس والأقاليم؛ في حالة وجود أي شكوى أو تلاعب بأسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز المعلن عنها.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في حالة وجود أي شكوى أو تلاعب بأسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز المعلن عنها يتم تقديم الشكوى من خلال مسئول حماية المستهلك بالمديرية ياسر ملك 01229840047 أو رقم غرفة العمليات 0922928959، أو عبر رسائل الصفحة، وكذا من خلال رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحد 16528.

أكدت مدير عام تموين الوادي الجديد، على جاهزية غرفة العمليات الرئيسية لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، وذلك بشأن:

- أي تقطيع أو تجزئة للمسافات من قبل سائقي وسائل النقل.

- أي زيادة في الأجرة المقررة أو مخالفة للتعريفة الرسمية.

- أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأكدت مدير التموين أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات، مع استمرار حملات المتابعة والرقابة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية وضبط الأسواق.

هذا فيما ناشدت محافظة الوادي الجديد المواطنين بالتواصل الفوري في حالة زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة لغرفة عمليات المحافظة، مع متابعة مستمرة على مدار اليوم.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تطبيق التسعيرة الجديدة بحزم وفرض غرامات رادعة على المخالفين، ولتسهيل الإبلاغ عن أي تجاوز، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.



و أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أنه تم تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:إعلان

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه. بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات



حملات تفتيشية على محطات الوقود

وفي ذات السياق كلفت الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير عام التموين التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، فجر اليوم الجمعة، جميع الأجهزة الرقابية للمديرية الإدارة العامة للتجارة الداخلية وادارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية وذلك للمرور على جميع محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من عدم وجود تكدسات او ازدحام ومتابعة ورصد أي شكوى للمواطنين والعمل على حلها فورًا.

وشددت مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، على أهمية التزام جميع محطات الوقود بالإعلان عن الأسعار الجديدة والمعايير القياسية؛ لضمان حقوق المستهلكين وتقديم خدمة آمنة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.

وتأتي هذه الحملات الدورية في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وحماية المستهلك من أي تلاعب، أو غش تجاري.

هذا فيما عقدت محافظة الوادي الجديد اجتماع اللجنة العليا للمواقف برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة، وتحديد تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية الصادر صباح اليوم الجمعة ١٧ أكتوبر 2025.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم /الجمعة/ وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح سكرتير عام الوادي الجديد، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وأكد سكرتير عام الوادي الجديد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة.

