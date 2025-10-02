الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أحمد حسام: خفض الفائدة خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار في مصر

أحمد حسام عوض 
أحمد حسام عوض 

أكد أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 100 نقطة أساس يُعد خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتشييد، وهذه الخطوة تساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتشجع على التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة.

وأشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية، فإن خفض تكلفة التمويل يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان والتشييد، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بتوفير فرص عمل واسعة للشباب، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة في تمكين الشباب وإشراكهم في عملية التنمية.

وقال إن هذا القرار يعكس رؤية اقتصادية واضحة لدعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الإنتاجية، ويؤكد أن الدولة جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، بما يحقق التنمية المتوازنة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

