كلاسيكو روما وإنتر يتصدر الجولة 7 من الدوري الإيطالي

يلتقي روما مع إنتر ميلان مساء غد السبت في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إنتر ميلان ضد روما

وبعد بداية صعبة شهدت تعرضه لهزيمتين أمام أودينيزي 1-2 ويوفنتوس 3-4 في المرحلتين الثانية والثالثة، انتفض إنتر بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو وحقق خمسة انتصارات تواليًا في جميع المسابقات، لكن رحلته إلى العاصمة ستضعه في مواجهة فريق قوي يتقاسم صدارة الدوري مع نابولي.

ويتأخر إنتر بثلاث نقاط عن الفريقين، بعدما حقق ثلاثة انتصارات تواليًا في الدوري على كل من ساسوولو 2-1 وكالياري 2-0 وكريمونيزي 4-1، ليرتقي للمركز الرابع برصيد 12 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن يوفنتوس.

ويفتقد كيفو لجهود مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في الفوز على سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ورغم ثقل تورام في الهجوم، إلّا أن كيفو سيجد في مواطن الأول الشاب أونج-يوان بوني، ابن الـ 21 عاما، ضالته بعدما كان مفتاح فوز "نيراتسوري" الأخير على كريمونيزي قبل فترة التوقف الدولي، حيث سجل هدفا ومرر 3 كرات حاسمة في أول مباراة له كأساسي.

في المقابل، لم يواجه روما الملقب بـ جيالوروسي بعد اسماء كبيرة، ولكن ذلك سيتغير السبت عندما يستضيف في الملعب الأولمبي نظيره إنتر، وصيف بطل أوروبا وإيطاليا العام الماضي.

واستغل روما حظه لمجاراة نابولي، حيث تألق حارسه الصربي ميلار سفيلار عدة مرات هذا الموسم، ما سمح لفريق جاسبريني بحصد النقاط الثلاث على الرغم من تقديم أداء دون المستوى.

