تفوق نسبي لليفربول أمام مانشستر يونايتد قبل موقعة الآنفيلد

يسعى ليفربول حامل اللقب جاهدًا لاستعادة بريقه والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة ملعبه "أنفيلد" عندما يستضيف غريمه اللدود مانشستر يونايتد الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تفوق ليفربول أمام اليونايتد

ويدخل فريق الـ"ريدز" مواجهته متسلحًا بعدم خسارته سوى مباراة يتيمة من أصل 14 خاضها في "بريميرليغ" أمام يونايتد، رغم المخاوف التي تلاحقه جراء تعرضه أخيرًا لثلاث هزائم تواليًا في مختلف المسابقات، ما جعله يتخلى عن صدارة الدوري بفارق نقطة لصالح آرسنال.

وحقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم حيث فاز في مبارياته الخمس الأولى، وبدا في طريقه لتحقيق لقبه الـ21 القياسي في الدوري وفك شراكته مع يونايتد (20 لكل منهما).

وأخفى ليفربول المشكلات الكثيرة التي تعصف به هذا الموسم بأهداف في لحظات حاسمة، إلّا أنه مُني بثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس 1-2 وجلطة سراي التركي 0-1 في دوري أبطال أوروبا وتشلسي 1-2.

ورغم تراجعه في الترتيب وسوء النتائج، سخر ليفربول من يونايتد على وسائل التواصل هذا الأسبوع، مذكرًا إياه بالهزيمة الساحقة 0-7 التي ألحقها به في مارس 2023، حين سجل الهداف المصري محمد صلاح هدفين وقتها.

ويمتلك ليفربول سجلا مميزا بمواجهة يونايتد، حيث نجح في هز شباكه في 10 من مبارياته الـ11 الأخيرة في جميع المسابقات.

تبدل الحال هذا الموسم، حيث سيدخل صلاح المباراة بهدف إظهار صورة مشرقة عنه بعدما تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، بينما يُكافح الوافدان الجديدان الألماني فلوريان فيرتس والسويدي ألكسندر إيزاك لترك بصمتهما.

ويعاني دفاع فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، اذ استقبل 9 أهداف في 7 مباريات في الدوري.

من ناحيته، عاد يونايتد الذي لم يحقق أي فوز في "أنفيلد" منذ عام 2016، بتعادلين مُرضيين في آخر زيارتين له.

ورغم أن يونايتد الذي يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط، لن يخيف كثيرًا ليفربول، إلّا أن فريق "الشياطين الحمر" يراهن على أن تتاح له فرص استغلال ثغرات دفاع الفريق المضيف.

