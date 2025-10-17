السبت 18 أكتوبر 2025
الدوري السعودي، الأهلي يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

الاهلي
الاهلي

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والشباب بتقدم الراقي بهدف دون رد في إطار منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل إيفان توني الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

ترتيب الاهلي والشباب بالدوري السعودي 

ويحتل فريق أهلي جدة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بواقع انتصارين وتعادلين.

في المقابل، يحتل الشباب المركز الـ12 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات بواقع انتصار وتعادل ولقي الخسارة في مباراتين.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي 

وتنقل مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم، عن طريق قنوات ثمانية الناقل الحصري للبطولات السعودية، وبالتحديد على شاشة قناة Thmanyah 1 HD

ويعلق على مباراة الأهلي والشباب اليوم عبدالله الحربي على قناة Thmanyah 1 HD.

موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي 

مباراة الأهلي والشباب انطلقت اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإنماء معقل الفريق الأهلي.

