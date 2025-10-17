الصدارة لـ أسود الأطلس، ترتيب أفضل المنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا

الجمعة 17 أكتوبر 2025
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن تصنيف منتخبات العالم عن شهر أكتوبر الجاري.

تصنيف منتخبات أفريقيا 

 حافظ منتخب المغرب على صدارة تصنيف المنتخبات الإفريقية رغم تراجعه مركزا واحدا في التصنيف العالمي بينما جاءت السنغال في المركز الثاني ومصر ثالثا.


ترتيب منتخب مصر في تصنيف الفيفا 

وصعد منتخب مصر إلى المركز 32 عالميا بعد أن احتل المركز 35 في الترتيب الأخير ليتقدم 3 مراكز بعد الفوز على جيبوتي وغينيا بيساو في توقف أكتوبر لتصفيات كأس العالم.

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- مصر 26 نقطة 

2- بوركينا فاسو 21 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- السنغال 24 نقطة 

2- الكونغو الديمقراطية 22 نقطة

ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- جنوب أفريقيا 18 نقطة 

2- نيجيريا 17 نقطة 

ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- الرأس الأخضر 23 نقطة 

2- الكاميرون 19 نقطة

ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- المغرب 24 نقطة 

2- النيجر 15 نقطة 

 

ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- كوت ديفوار 26 نقطة 

2- الجابون 25 نقطة 

ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- الجزائر 25 نقطة 

2- أوغندا 18 نقطة 

ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- تونس 28 نقطة 

2- نامبيا 15 نقطة 

ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 

1- غانا 25 نقطة 

2- مدغشقر 19 نقطة 

وتحددت بشكل رسمي المنتخبات الأفريقية التسعة التي تأهلت بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المنتخبات الأفريقية المتأهلة لكأس العالم 2026

والمنتخبات الأفريقية التسعة المتأهلة هي “مصر، الجزائر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، غانا، السنغال، كوت ديفوار”.

