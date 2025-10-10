تشيلسي ينافس توتنهام على التعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي

دخلت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات من أجل التعاقد مع أحد نجوم نادي أهلي جدة السعودي، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

تشيلسي يجهز عرضا رسميا لضم إيفان توني

وبحسب ما أكدته منصة "Indykaila" بحسابها الرسمي على "إكس"، فإن مسؤولي تشيلسي سيقدمون عرضا رسميًا لضم إيفان توني مهاجم الأهلي السعودي في يناير، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق اللندني.

وأوضحت أن العرض الإنجليزي يتضمن استعارة محترف الأهلي لمدة 6 أشهر، مع خيار الشراء بالإضافة إلى تغطية 70% من راتب اللاعب خلال فترة إعارته.

ويعد إيفان توني أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله، نظرًا لما يقدمه من أداء مميز ولافت مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

توتنهام يريد إيفان توني

وإلى جانب تشيلسي يحظى نجم برينتفورد السابق أيضًا باهتمام كبير من إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي وضعه هو الآخر ضمن قائمة اهتماماته، كصفقة محتملة في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

ومن جانبها أكدت تقارير إنجليزية وسعودية أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لا يمانع العودة مرة أخري للدوري الإنجليزي، والخروج من الأهلي في الشتاء.

أرقام إيفان توني مع أهلي جدة

إيفان توني كان قد انضم إلى الأهلي في نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2024، قادمًا من برينتفورد الإنجليزي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو.

ولا يزال لاعب نيوكاسل السابق يمتلك عقدًا مع الأهلي حتى صيف عام 2028، وسجل توني منذ انضمامه إلى الأهلي 38 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 54 مباراة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.