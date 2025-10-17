توقعات إسرائيلية بتسليم حماس جثث أسرى الأسبوع المقبل

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن تقديرات الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستسلم مزيدا من جثامين الأسرى خلال الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن حماس تواصل عمليات البحث عن جثث أسرى إسرائيليين تحت الأنقاض في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين تستغرق وقتا، لأن بعضها دُفن في أنفاق دمرها الاحتلال وأخرى تحت الأنقاض.

وأمس الخميس، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد حصرية توثق بدء عناصر القسام الحفر بحثا عن جثث الأسرى الإسرائيليين في خان يونس.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تفيد بأن حماس تعرف مواقع أقل من 8 جثامين "مختطفين" إسرائيليين.

وذكرت تقارير إعلامية، امس الخميس، أن أنقرة ستشارك في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين بين أنقاض المباني في قطاع غزة، عبر إرسال فريق من الاختصاصيين.

تركيا تشارك في عملية البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن هذه العملية سيقوم بها مسعفون من "أفاد"، الوكالة التركية لإدارة الكوارث والحالات الطارئة، علما أنه تمت تعبئة 81 من عناصرها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة أفاد التركية هي رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الداخلية التركية تأسست عام 2009.

تعمل الهيئة على منع الكوارث، والتنسيق للاستجابة للطوارئ بعد وقوعها، وتخفيف الأضرار، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل تركيا وخارجها.

وآفاد لديها 81 فرعًا إقليميًا و11 وحدة بحث وإنقاذ منتشرة في تركيا.

ومنذ الإثنين الماضي، سلمت حركة حماس إسرائيل 20 رهينة أحياء مقابل إطلاق سراح حوالى ألفي معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

كما أعادت جثث 9 رهائن من أصل 28 لقوا حتفهم في الأسر، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها لا تعود إلى رهينة سابق.

وأكدت حماس أنها سلمت ما بين يديها من جثث الرهائن، مشيرة إلى أن "ما تبقى من جثث يتطلب جهودا كبيرة ومعدات خاصة للعثور عليها وانتشالها من تحت الركام".

