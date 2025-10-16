الجمعة 17 أكتوبر 2025
الدفاع المدني بغزة يعلن انتشال جثامين 103 شهداء منذ يوم الجمعة الماضي

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 قال الدفاع المدني في غزة، إن مئات جثامين الشهداء لا تزال تحت الأنقاض ويصعب انتشالها لعدم توفر أجهزة ومعدات إنقاذ ثقيلة.
 

انتشال جثامين عشرات الشهداء في غزة 

 وأعلن الدفاع المدني في غزة في بيان اليوم الخميس، انتشال  جثامين 103 شهداء من المناطق التي انسحب منها الاحتلال منذ يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان صادر عنها، إن 29 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منهم 22 شهيدا تم انتشال جثامينهم، بالإضافة إلى 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأكدت وزارة الصحة في بيانها أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 67 ألفا و967 شهيدا، إضافة إلى 170 ألفا و179 مصابا.

