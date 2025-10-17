محافظ الإسكندرية يتفقد المواقف ميدانيًا بعد ساعات من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، بدء تطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار المواد البترولية، حيث أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد ـ محافظ الإسكندرية ـ جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها الموقف الجديد بنطاق حي غرب ومحطة مصر بنطاق حي وسط، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومشروع مواقف سيارات النقل الجماعي.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بالتشديد على وضع الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بشكل واضح، مع تثبيت اللافتات الإرشادية داخل المواقف لسهولة اطلاع المواطنين عليها، مؤكدًا على عدم تجزئة التسعيرة وضرورة تحصيل الأجرة المقررة قبل التحرك من الموقف.

وخلال الجولة تم ضبط إحدى السيارات المخالفة للتعريفة المقررة، وتم سحب السيارة وتوقيع غرامة على السائق تنفيذًا لتعليمات المحافظ بفرض الانضباط ومتابعة الالتزام الكامل بالقرارات التنظيمية.

وشدد المحافظ على أنه سيمر بنفسه بشكل مفاجئ على عدد من المواقف خلال الأيام المقبلة، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة التسعيرة المقررة ستُقابل بإجراءات فورية وحاسمة.

كما أكد أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المتابعة المستمرة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان سير منظومة النقل بشكل منضبط وعادل في جميع أحياء المحافظة.

