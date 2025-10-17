مسعفون أتراك ينتظرون الضوء الأخضر من إسرائيل لدخول غزة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن فريق من 81 مسعفا قررت تركيا إرسالهم إلى غزة ينتظرون المشاركة في البحث عن الجثث، موافقة إسرائيل لدخول القطاع الفلسطيني، وفق ما أفاد مسئول تركي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية.

فريق تركي ينتظرون للمشاركة في البحث عن الجثث

وقال المسئول التركي: إن فريقا يضم 81 عنصرا من "أفاد" (وكالة إدارة الكوارث) ينتظر حاليا عند الجانب المصري من الحدود، إنهم جاهزون لتنفيذ عمليات بحث وإسعاف بين الأنقاض"، موضحا أن مهمتهم تقضي بالبحث عن جثث ضحايا "إسرائيليين وفلسطينيين على السواء".

