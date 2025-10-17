مدفيديف: 336 ألف شخص وقعوا في عام 2025 عقودا للخدمة في الجيش الروسي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، خلال زيارة عمل إلى المنطقة الفيدرالية الجنوبية، إن 336 ألف شخص وقعوا في عام 2025 عقودا للخدمة في الجيش الروسي.

الآلاف ينضمون للخدمة في الجيش الروسي

وأضاف مدفيديف: "إجمالي عدد الأشخاص الذين وقعوا عقودا هذا العام بلغ 336 ألف شخص، فضلا عن 28 ألف متطوع انضموا للخدمة في وحداتنا العسكرية".

وفي يوليو الماضي، أعلن مدفيديف أنه على مدى ستة أشهر، انضم أكثر من 210 آلاف شخص إلى الجيش الروسي بموجب عقود.

وفي مايو الماضي، أشار دميتري مدفيديف خلال اجتماع حول تعزيز القوات المسلحة بالمتعاقدين، إلى أن ما يقرب من 175 ألف عسكري جاؤوا إلى الوحدات العسكرية منذ بداية العام.

ويذكر أن ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا في العام الماضي عقودا للخدمة العسكرية مع وزارة الدفاع الروسية.

