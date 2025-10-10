الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الجيش الروسي يضم منظومة دفاع جوي فائقة التقنية لتعزيز قدراته

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت مؤسسة "كايسانت" الروسية للأبحاث أنها ستسلّم الجيش الروسي، بحلول نهاية العام الجاري، منظومة دفاع جوي محمولة جديدة لاختبارها عمليا أثناء المعارك.

وقال خبير في المؤسسة حول الموضوع: "بحلول نهاية عام 2025 ستتسلم وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة دفعة من منظومات "هيرميس" الصاروخية المحمولة المخصّصة لمواجهة الطائرات المسيّرة، ليتم اختبار هذه المنظومات بشكل عملي في المعارك".

وأضاف: "لم تُختبر هذه المنظومات بعد في المعارك، لكن هذه الاختبارات ستبدأ خلال الشهرين المقبلين، قبل نهاية العام الجاري".

 

وفي سبتمبر الماضي، كانت مؤسسة كايسانت قد أعلنت عن تطوير منظومات "هيرميس" الصاروخية المحمولة المضادة للطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن المنظومة تضمّ نظام توجيه يعتمد على الرؤية الآلية، ويمكنها إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 500 متر.

وفي الشهر نفسه أوضحت المؤسسة أن المنظومة الجديدة طُورت في إطار مشروع "فيكتور"، وأنها أجرَت اختبارات لإطلاق الصواريخ من المنظومة، ونشرت مقطع فيديو يظهر جانبا من تلك الاختبارات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك حاليا عدة أنواع من المنظومات المضادة للطائرات المسيّرة، تشمل منظومات للتشويش على الطائرات المسيرة، ومنظومات ليزرية، ومنظومات رشاشة، بالإضافة إلى منظومات تطلق صواريخ صغيرة مضادة للأهداف الجوية.

