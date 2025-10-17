8 علاجات منزلية فعالة لنزلات البرد

عندما تهاجم نزلات البرد الجسم، يصبح كل ما يرغب فيه المرء هو التخلص من الاحتقان والسيلان وما يصاحبهما من شعور بالضيق العام.

ونزلات البرد يسببها فيروس، وبينما لا يوجد علاج سحري للقضاء على الأمراض الفيروسية، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية الصحيحة في تخفيف الأعراض واستعادة الشعور بالراحة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كيف تتخلص من نزلة البرد بسرعة؟

للشعور بالتحسن بشكل أسرع عند الإصابة بنزلة برد، يمكن اتخاذ خطوات بسيطة مثل الحصول على قسط وافر من الراحة، وشرب الكثير من السوائل، وتفكيك المخاط باستخدام البخار لتلطيف الأعراضK ,فيما يلي أهم ثمانية علاجات منزلية لنزلات البرد:

1. الراحة

تعتبر الراحة من أهم الأمور التي يمكن القيام بها عند الإصابة بـنزلة برد، فالراحة والنوم يسمحان للجهاز المناعي بإعادة الشحن. لذلك تعد الراحة جزء أساسي من علاج نزلات البرد لأنها تتيح للجسم التركيز على الشفاء بدلا من مواكبة ضغوط الحياة اليومية.

فعندما تسمح للجسم بالراحة، يمكن للجهاز المناعي أن يقوم بوظيفته ويساعد على محاربة العدوى بشكل طبيعي، مع ذلك لا بأس بممارسة تمارين رياضية خفيفة في المنزل إذا كنت تشعر بالقدرة على ذلك، لكن لا يجب إجهاد النفس.

2. الحفاظ على ترطيب الجسم

الترطيب هو حجر الزاوية في العناية الذاتية لنزلات البرد. يميل الجسم إلى فقدان المزيد من السوائل أثناء المرض، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة. يمكن تحقيق الترطيب بشرب الماء، أو بتناول المرق قليل الصوديوم، أو الشاي الدافئ (مع العسل لتخفيف الأعراض قدر الإمكان). تساعد المشروبات الدافئة أيضًا في تخفيف المخاط وتهدئة التهاب الحلق.

3. استخدام البخار

إذا كان الشخص يعاني من الاحتقان أو جفاف الحلق، يمكن أن يساعد جهاز ترطيب الجو (المرطب)، وكذلك الاستحمام ببخار ساخن.

فعندما يعرض الشخص نفسه لبيئة دافئة ورطبة، يساعد ذلك على تفكيك المخاط ليتمكن من التنفس بشكل أفضل. ومن الضرورة تنظيف جهاز الترطيب يوميا لمنع تراكم العفن أو البكتيريا، التي يمكن أن تزيد الأعراض سوءا

4. الغرغرة بالماء الدافئ والملح

توفر الغرغرة بمحلول الماء والملح راحة مؤقتة من التهاب الحلق. يعمل الملح على سحب الماء من أنسجة الحلق ويساعد على تلطيف الالتهاب. كما يمكن أن يساعد في تفكيك أي مخاط عالق.

الطريقة: قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في 227 جرام من الماء بدرجة حرارة الغرفة. تمضمض ببعض الماء في مؤخرة الحلق، ثم حركه في فمك، وتأكد من بصق الماء وعدم ابتلاعه.

5. تجربة وعاء نيتي

يمكن أن يوفر وعاء نيتي الراحة عن طريق طرد المخاط والمواد المسببة للحساسية من تجويف الأنف، ولكن يجب استخدامه بالطريقة الصحيحة:

املأ الوعاء بماء مقطر أو مصفى أو معبأ أو مغلي ومبرد، لتجنب خطر إرسال البكتيريا عبر الممر الأنفي.

استخدم ماء بدرجة حرارة الغرفة.

انفخ أنفك جيدًا قبل وأثناء وبعد الاستخدام.

نظف الوعاء بعد كل استخدام.

6. إعطاء فرصة لمنتجات المنثول

يلعب المنثول دور رئيسي في العديد من منتجات السعال ونزلات البرد لسبب وجيه.

ويبعث المنثول على الانتعاش ويمكن أن يساعد في فتح الممرات الهوائية، مما يعني أنه قد يخفف الاحتقان ويفتح الأنف. يمكن العثور على المنثول في مجموعة من المنتجات، مثل: المراهم الموضعية، اللصقات، أقراص استحلاب السعال، وبعض منتجات الاستحمام.

7. التفكير في فيتامين سي والزنك

كلاهما من العناصر الغذائية المعززة للمناعة. وتشير بعض الدراسات إلى أنهما قد يساعدان في زوال نزلة البرد بشكل أسرع قليلا.

وأظهرت الأدلة العلمية أن تأثيرهما قليل في الوقاية من نزلات البرد، ولكن إذا كان الشخص مصاب بالفعل، فمن المحتمل أن يساعدا. وتظهر الدراسات أن فيتامين سي قد يقلل من مدة الإصابة بالبرد لدى بعض الأشخاص.

وتظهر دراسة منفصلة أن أقراص استحلاب الزنك قد تقصر مدة البرد بالمثل. ومع ذلك، قد لا يعمل هذا مع الجميع وقد لا يحدث فرق كبير. تجدر الإشارة إلى أن هذه المكملات قد تسبب آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال وطعم سيئ أو معدني في الفم قد يكون مزعج للبعض.

8. الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

تقدم الصيدليات العديد من منتجات السعال ونزلات البرد، من شراب السعال وبخاخات الأنف إلى أقراص الاستحلاب والحبوب، والكثير منها يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض. لكن يجب توخي الحذر عند الاختيار خاصة إذا كان المريض يعاني من أي أمراض مزمنة أو يتناول أدوية أخرى.

قد تسبب بعض الأدوية النعاس أو تحتوي على خصائص منشطة قد تمنع الجسم من الحصول على الراحة التي يحتاجها، وقد تتفاعل بعضها بشكل سيئ مع الأدوية الأخرى.

علاجات يجب تجنبها

من المهم معرفة ما يجب تجنبه لعلاج نزلات البرد، تماما مثل معرفة ما يمكن استخدامه. فبعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساهم في الجفاف أو الالتهاب، وعند التعامل مع نزلة برد، يمكن أن تجعلك تشعر بسوء أكبر.

عند الإصابة بنزلة برد، قد يساعد الحد من تناول ما يلي:

الكحول

الكافيين

منتجات الألبان (إذا كانت تزيد من الاحتقان)

الأطعمة المالحة أو المصنعة

السكر

متى يجب استشارة الطبيب؟

قد تتحول نزلة البرد المستمرة إلى وصفة للالتهاب الرئوي أو التهابات الأذن أو التهاب الشعب الهوائية والمزيد. تختفي معظم نزلات البرد في غضون سبعة إلى 10 أيام. إذا ساءت الأعراض أو استمرت لأكثر من ذلك، فقد يكون الوقت قد حان للتواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.