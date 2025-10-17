تموين الإسكندرية يدفع بـ10 حملات رقابية للمرور على محطات الوقود

أكد المهندس محمود القلش، المتحدث الإعلامى لمديرية تموين الإسكندرية، أن غرفة العمليات الرئيسية لمديرية التموين بقيادة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة، تتابع مجهودات الأجهزة الرقابية للمديرية على مدار الساعة.

وأضاف القلش، أن مديرية التموين وجهت ١٠ حملات رقابية للمرور على جميع محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من عدم وجود تكدسات او ازدحام.

وأوضح أن الحملات المكبرة تمكنت من تحرير عدد من المحاضر للمخالفات الآتية، وتحرير ٣ محاضر توقف لأحد محطات تموين السيارات بدون أذن مسبق من التموين، وتحرير محضر عدم انتظام القيد فى سجل البترول وتحرير محضر تعطل جهاز المراقبة الإلكتروني لإحدى محطات تموين السيارات، وتحرير محضر عدم توافر منتج السولار بإحدى محطات تموين السيارات، فيما لم تسجل غرفة عمليات المديرية حتى الآن أى شكوى للمواطنين وما زالت المتابعات مستمرة.

