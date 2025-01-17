طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، أكلة سريعة التحضير وموفرة

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، من طرق الأكلات التي تتميز بها مدينة الإسكندرية، والتي يمكنها أن توفر في الميزانية، فيمكنك بنصف كيلو لحمة مفرومة عمل كمية كبيرة من أرغفة الحواوشي الإسكندراني.



ولذلك تحاول الكثير من ستات البيوت تعلم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، والتي تعتمد على عمل عجينة تشبه عجينة البيتزا، ويتم حشوها باللحمة المفرومة، بحيث تكون في شكل رغيف محشو باللحمة، ولكن حتى العيش من صنع يديكِ.



ويمكنك تعلم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، والمعروف باسم الحواوشي بالعجين، بكل سهولة، للتوفير في الميزانية.

و تقدم لكي طريقة عمل الحواوشي بالعجين، أو الحواوشي الإسكندراني الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية.





مقادير عجينة الحواوشي الإسكندراني

3 كوب دقيق

ذرة ملح

باكو محسن كيك «مهم جدًّا»

1 ونصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر

قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل أو 1 ونصف ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

كوب حليب دافئ

علبة زبادي

ربع كوب زيت

الحواوشي بالعجين

خطوات عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني

تخلط المواد الجافة سويا «الدقيق والملح والمحسن والبيكنج باودر» ويضاف إليها الحليب الدافئ المذوب في الخميرة والسكر ويضاف الزبادي والزيت ويعجن الكل جيدا ويترك حتى تخمر العجين.

في هذه الأثناء يتم تحضير اللحم كالتالي:

نصف كيلو لحم مفروم

ملح

فلفل

بهارات مشكل

2 بصلة متوسطة

2 طماطم

1 فلفل أخضر حار

1 حزمة بقدونس



خطوات عمل الحواوشي الإسكندراني

يتبل اللحم ويضاف إليه البصل المفروم ويخلط جيدا ثم يضاف البقدونس والطماطم ويخلط الخليط جيدا

يقسم الخليط إلى كرات متساوية ويمكنك الاستعانة بمعيار موحد ولنستعمل معيار الكوب.

حين يخمر العجين يقسم العجين إلى كرات متساويه لعدد كرات اللحم.

نبدأ بفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق ونكون شكل قرص دائري

نفرد اللحم على نصف قرص العجين الدائرى جيدا بواسطة راحة اليد ثم نطبق عليه العجين

ونشكل شكل نصف دائري

وبواسطة شوكة نقفل العجين من الأطراف جيدا

ونثقب بواسطة الشوكة من منتصف العجين حتى يسمح للخبز بالنضج

بواسطة فرشاة يتم دهن الخبز باللبن الحليب ثم يدخل إلى فرن متوسط الحرارة (180 درجة) لمدة من ثلث إلى نصف ساعة

وأحيانا يحتاج الأمر لاستعمال شواية البوتجاز حتى يحمر الوجه مع توخي الحذر مده 3 دقائق إضافية.

ويقدم مع المخلل وشرائح الطماطم والخيار وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل الحواوشي في العيش البلدي

الحواوشي البلدي

وتقدم الشيف نشوة منصور، طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي في البيت، زي الجاهز، وفي أسرع وقت.



مكونات عمل الحواوشي

نصف كيلو لحم مفروم (خليط من لحم الغنم ولحم العجل أو كله لحم عجل)

حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم بالسكين

3 حبات طماطم كبيرة مبشورة

2 فص ثوم كبير مفروم ناعم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة من السبع بهارات

نصف ملعقة صغيرة من بهار الكبابة الصينى المطحون

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع كوب بقدونس فريش مفروم

ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة صغيرة دبس رمان

حبة فلفل حار مفرومة ناعم (اختياري)

ربع كوب زيت زيتون

عدة أرغفة من العيش البلدي

طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي

نبشر الطماطم؛ ولا بد من مراعاة أنه في حالة كان العيش البلدي رقيق، فلابد أن نصفي الطماطم من الماء تماما، حتى لا يتشربها العيش، ولو العيش البلدي سميك نترك الماء بها.

بعد ذلك نفرم البصلة بالسكين ناعم.

نحضر بولة عميقة؛ ونضع فيها اللحم المفروم مع البصلة والثوم المفرومين، وبشر الطماطم والفلفل الاخضر المفروم، والملح والفلفل والبهارات والقرفة ودبس الرومان، والطحينة والبقدونس، ونخلط المكونات معًا.

نحضر العيش البلدي؛ ونحشيه بالخليط ويدهن العيش البلدي بزيت الزيتون من الجهتين.

نرص القطع بعد الحشو فورًا في صينية فرن، ولا تترك بعد الحشو حتى لا يتشرب العيش البلدي السوائل، حتى يصبح مقرمشًا بعد خبزه.

بعد رصه فى الصينية يخبز في فرن ساخن حوالى 20 دقيقة، على 180 درجة، حتى يحمر.

ويمكن أن يشوى على الفحم أو على شواية بالكهرباء.

ويقدم ساخنًا مع المخلل وبالهنا والشفا.

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