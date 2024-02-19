طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، لذيذ وسهل التحضير
طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، الحواوشي الإسكندراني من أنواع الحواوشي الشهيرة والحواوشي أكلة مصرية شعبية يعشقها الكبار والصغار.
وطريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهو عبارة عن خبز بحشو اللحم ويقدم أيضا بالعجين بحشو اللحم.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.
مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني:-
كيلو دقيق أبيض
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة ملح
ماء للعجن
لتتبيل اللحم
كيلو لحم مفروم به قليل من الدهن بنسبة 20%
بقدونس مفروم
حبة طماطم مقطعة مكعبات بدون البذور (إختياري)
فلفل حار أخضر مقطع (إختياري)، يمكن إستبداله بفلفل حلو أخضر
2 حبة بصل مفرومين
ملح
فلفل اسود
ملعقة صغيرة كسبرة جافة
ملعقة صغرة جوزة الطيب
طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني:-
- يقلب الدقيق والملح والخميرة والسكر معًا في وعاء عميق.
- يضاف لهم الماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجين متماسك لا يلتصق باليد.
- تغطي العجينة وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
- في تلك الأثناء نقوم بتحضير اللحم.
- تقلب جميع المقادير معًا في وعاء عميق حتي يختلط اللحم مع المكونات.
- نقوم بتقطيع العجين كرات متوسطة الحجم.
- تفرد كل قطعة من العجين علي سطح مرشوش دقيق.
- ثم تنقل لصينية الخبز المدهونة زيت
نضع فوق كل قطعة من العجين قليل من حشوة اللحم المفروم.
- ثم تغطي بقطعة أخري من العجين وتغلق أطرافها باليد جيدًا.
- يدهن الوجه بقليل من البيض المخفوق مع الزيت.
- ويمكن إضافة القليل من السمسم أو حبة البركة علي الوجه.
- يخبز الخبز في فرن مسخن مسبقًا علي حرارة مرتفعة حتي تمام النضج.
- ثم يخرج ويقدم ساخن مع المخلل أو الإضافات الأخري المفضلة.
ولعمل الحواوشي العادى
مكونات عمل الحواوشي:-
كيلو لحم مفروم
ربع كيلو لية ضانى
نصف كيلو بصل مفروم
2 فص ثوم
كوب بقدونس مفروم
ربع كيلو فلفل رومي مفروم
ملح
فلفل اسود
بهارات لحم
كبيبة صيني
رشة كمون
رشة قرفة
حبهان بودر
2 ملعقة زيت
ملعقة بيكينج بودر
8 أرغفة خبز بلدى طازج
طريقة عمل الحواوشي:-
- نحضر الكبة ونضع بها اللحم واللية ونفرك جيدا.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم واللية.
- ثم نضيف لهم الخضروات بعد فرمها جيدا ونعجن جيدا حتى نحصل على عجين متجانس وناعم.
- ثم نترك لحم الحواوشي فى الثلاجة لمدة ساعة.
- بعدها نحضر الخبز وتفتحه قليلا، ثم نفرد اللحم فى الخبز طبقة رقيقة ونساويها.
- ونضغط جيدا عليها ثم نغلق الخبز ونضغط مرة أخرى.
- ونكرر الخطوات حتى تنتهى الكمية.
- ثم نحضر مقلاة ونرفعها على النار وندهنها بالقليل من السمن والزيت.
- ثم نضع الحواوشي على المقلاة ونقلبه باستمرار حتى تمام النضج واحمرار لونه.
- ثم نكمل باقى الكمية ونضع الحواوشي فى طبق ونغطيه حتى لا يجف.
- ثم يقدم ساخنا بجانب السلطة الخضراء والمخللات وسلطة الطحينة.
- ويمكن دهن الحواوشي وهو نيئا بالزبد ورصه فى صينية فرن وندخله الفرن الساخن حتى تمام النضج ويقدم ساخنا.
- كما يمكن ونضعه على الشواية الفحم مع التقليب حتى تمام النضج.
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