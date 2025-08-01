طريقة عمل الحواوشي، أسهل أكلة يوم الإجازة

طريقة عمل الحواوشي، الحواوشي من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وشهرة واسعة حيث يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الحواوشي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الحواوشي.

مكونات عمل الحواوشي:-

½ كيلو لحم مفروم

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر مفروم

1 حبة فلفل حار (اختياري)

½ كوب بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

4 أرغفة عيش بلدي

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة لدهن الأرغفة

طريقة عمل الحواوشي:-

في وعاء كبير، ضعي اللحم المفروم وأضيفي البصل والثوم والفلفل الأخضر والحار والبقدونس.

تبلي الخليط بالقرفة، الكمون، بهارات اللحمة، الملح، والفلفل الأسود.

اعجني المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

افتحي كل رغيف عيش بلدي إلى نصفين بحذر.

ضعي كمية مناسبة من الحشوة داخل كل رغيف ووزعيها بالتساوي حتى تصل إلى الأطراف.

ادهني وجه الأرغفة من الخارج بالزيت أو السمنة.

ضعي الأرغفة في صينية مدهونة بالزيت، ثم أدخليها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20–25 دقيقة حتى ينضج اللحم ويصبح الخبز مقرمشا.

يمكن أيضا طهيه على طاسة على النار مع تغطيته جيدا وتقليبه على الوجهين حتى يتحمر.

قدمى الحواوشي ساخنا مع المخلل، البطاطس المقلية، والطحينة أو السلطة الخضراء.

يمكنك إضافة قطع من الجبن داخل الحواوشي قبل الطهي للحصول على طعم مختلف، أو استخدام عيش فينو بدل البلدي لعمل "حواوشي الإسكندراني".

طريقة عمل الحواوشي

ولعمل الكبدة الاسكندراني

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني:-

½ كيلو كبدة بقري أو جاموسي مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 فصوص ثوم مفروم ناعم

2 قرن فلفل أخضر حار (حسب الرغبة)

قرن فلفل رومي أخضر مقطع شرائح

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة

½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت ذرة

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني:-

اغسلي الكبدة جيدا بالماء والخل والليمون للتخلص من الزفارة، ثم صفيها جيدا.

في وعاء، ضعي الكبدة وأضيفي الثوم، الخل، الليمون، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الملح، الفلفل الأسود، وقلبيها جيدا.

اتركيها تتبل لمدة 20 دقيقة على الأقل.

في طاسة ساخنة على نار متوسطة، ضعي الزيت.

في طاسة ساخنة على نار متوسطة، ضعي الزيت. أضيفي شرائح الفلفل الأخضر الحار والرومي، وشوحيهم لمدة دقيقة.

ثم أضيفي الكبدة المتبلة إلى الطاسة، وقلبي جيدا لمدة 5-7 دقائق حتى يتغير لونها وتنضج (لا تطهيها لفترة طويلة حتى لا تصبح جافة).

تقدم الكبدة ساخنة في عيش بلدي مع سلطة الطحينة أو المخلل.

يمكن تقديمها مع البطاطس المقلية أو الأرز الأبيض حسب الرغبة.

ملحوظة لا تطيلي فترة الطهي حتى لا تصبح الكبدة قاسية.

يمكنك إضافة رشة صغيرة من الشطة إذا كنتى تحبينها أكثر حرارة.

يمكن تقديمها في ساندويتشات مع سلطة خضراء وسلطة طحينة يمنح طعم رائع.

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