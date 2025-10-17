ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور بجميع محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين لقواعد وقوانين المرور.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 109,516 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,965 سائقًا، وتبين إيجابية 98 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,017 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات التحميل الزائد، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، بالإضافة إلى فحص 137 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 6 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

