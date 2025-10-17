ضبط قضايا تجارة عملة بـ 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من خطورة على استقرار الاقتصاد القومي.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 14 مليون جنيه، وذلك في إطار حملات مشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

