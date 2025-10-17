الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا تجارة عملة بـ 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

 واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من خطورة على استقرار الاقتصاد القومي.

 

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 14 مليون جنيه، وذلك في إطار حملات مشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار  عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية النقد الأجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى المضاربة بأسعار العملات السوق المصرفي

