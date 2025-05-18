الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

نزيف في المخن، إحالة سائق سيارة بتهمة قتل طفل بالخطأ في الزاوية للمحاكمة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء باحالة سائق سيارة بتهمة صدم طفل أثناء عبوره الطريق في منطقة الزاوية الحمراء، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياتها، للمحاكمة الجنائية. 


وكشفت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بنزيف في المخ وكسور متفرقة.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة طفل أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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