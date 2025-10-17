محافظ البحيرة تتفقد محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية والالتزام بالتسعيرة الجديدة

أجرت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة صباح اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقدت خلالها محطتين لوقود السيارات بمدينة دمنهور، للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة.

انتظام سير العمل والتوزيع اليومي

وخلال الجولة تابعت محافظ البحيرة موقف أرصدة المواد البترولية بمحطتى الوقود، للتحقق من انتظام سير العمل والتوزيع اليومي، وقامت بمراجعة سجل (21 بترول)، والاطلاع على منظومة ATG الإلكترونية، التي تتيح المتابعة الآلية لمخزون المحطة وربط البيانات مباشرةً مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة في متابعة الأرصدة.

منع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار

وشددت المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر أرصدة المواد البترولية وانتظام العمل بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، مؤكدة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمراكز والمدن، مع تفعيل غرف العمليات والتواصل الفوري بين الجهات المعنية من تموين، مرور، ومواقف، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة والتأكد من الالتزام الكامل بها على أرض الواقع.

الخط الساخن 114

ناشدت محافظة البحيرة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال الأرقام التالية:

وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام التالية

0453349447

0453356397

0453345599

0453342134

بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة

‎01000239547

