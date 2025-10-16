اقتصادي: الدولة تتحمل 150 مليار جنيه لدعم الوقود ولجنة التسعير تنقذ الموازنة

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الحديث عن التحسن الاقتصادي ورفع التصنيف الائتماني لمصر لا ينفصل عن قضيتين أساسيتين تشغلان المواطن، وهما آلية التسعير التلقائي للوقود ومخاوف ارتباط مراجعات صندوق النقد الدولي بزيادة الأسعار.

عبء مؤقت وإصلاح هيكلي ضروري

وأوضح "معطي"، خلال لقائه مع إيهاب حليم ببرنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أن قرار التسعير التلقائي للوقود — الذي يقضي بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر — يمثل عبئًا قصير الأجل لكنه ضرورة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

150 مليار جنيه ضغط على الموازنة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدعم المخصص للوقود، والبالغ نحو 150 مليار جنيه، يشكل عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن خفض هذا الدعم بشأن أسعار البنزين والمنتجات البترولية سيوفر وفورات مالية كبيرة يمكن توجيهها إلى المشروعات القومية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن.

دعوة للتحمل وتفاؤل بالمستقبل

ودعا "معطي" المواطنين إلى التحمل مؤقتًا، مشيرًا إلى أن التسعير التلقائي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود مستقبلًا في حال استمرار تراجع الأسعار العالمية للنفط، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بالتحسن في وقت لاحق.

الإصلاحات الهيكلية في صدارة المراجعات القادمة

وكشف الخبير أن المراجعات المقبلة مع صندوق النقد الدولي ستركز على الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية، وليس على زيادات الأسعار المباشرة.

نصف عوائد الطروحات لسداد الديون

واستشهد بتصريحات وزير المالية حول طرح 3 إلى 4 شركات حكومية حتى يونيو 2026، وتخصيص 50% من عوائدها لسداد الديون، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أكدت عدم تجديد الاتفاقات مع الصندوق والاعتماد على "السردية الوطنية"، ما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو تعزيز استقلال الاقتصاد المصري.

