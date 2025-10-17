الوضع غير مستقر.. سوق الدواجن بين الانخفاضات والارتفاعات اليومية.. تحذيرات من أزمة مرتقبة.. وشعبة الثروة الداجنة توضح آليات تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية

ما زال سوق الدواجن يمر بحالة غير مستقرة بين الانخفاضات والارتفاعات، سواء في بورصة الدواجن أو في المحال، ولكن سعر الكيلو لا يتخطى الـ 64 جنيهًا في المزارع «جملة»، فهل تستمر حالة عدم الاستقرار في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة؟

كما أثير خلال الفترة الماضية بعض التصريحات الإعلامية لبعض العاملين في قطاع الثروة الداجنة، بأنه سيتم تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، فما هي آليات تنفيذ القانون التي يجب تنفيذها ومراعاتها لضمان نجاح الأهداف؟

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

تحذيرات من استمرار انخفاض أسعار الدواجن

في البداية؛ حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، من انخفاض أسعار الدواجن إلى 58 جنيهًا للكيلو في المزرعة، خاصة وأن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج لتصل إلى نحو 65 جنيهًا.

الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة

استمرار الانخفاض لأقل من التكلفة يهدد المنظومة

وقال إن انخفاض أسعار الدواجن لأقل من تكلفة الإنتاج يمثل تهديدًا لاستمرار المنتجين في منظومة الثروة الداجنة.

الانخفاضات أسعدت المواطنين وكبدت المربين خسائر فادحة

واستطرد قائلًا: إن الانخفاضات الأخيرة في سعر الفراخ أدخلت السرور على قلوب المواطنين، لكنها كبدت المربين خسائر فادحة، وأن استمرار الانخفاضات سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المربين والذي ينذر بالعودة إلى أزمة عام 2022، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الصناعة والمستهلك لاحقًا.

آليات العرض والطلب تتحكم في سوق الدواجن

أشار إلى أن آليات العرض والطلب تتحكم في سوق الدواجن؛ لكنها أحيانًا تظلم المنتجين كما ظلمت المستهلكين في أوقات سابقة.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة

وشدد على ضرورة وضع سعر يوازن بين المنتج والمستهلك، بأن يغطي هذا السعر تكلفة الإنتاج التي تشمل الأعلاف، والكتاكيت، والأدوية، ونسبة النفوق، مع هامش ربح بسيط للمنتج.

ارتفاع أسعار الكتاكيت واستقرار الأعلاف

وألمح إلى أن أسعار الكتكوت شهدت مؤخرًا ارتفاعات من 25 إلى 32 جنيهًا بشكل غير مبرر، على عكس سعر الأعلاف الذي ظل مستقرًا منذ عدة أشهر.

الثروة الدواجنة خط الدفاع الأول للأمن الغذائي

وقال «السيد» إن صناعة الثروة الداجنة هي خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري، وعليه فإن الحفاظ على استمرار المربين في العمل بالمنظومة ضروري لضمان الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، واعتماد السوق المحلي على الاستيراد بنسبة تصل إلى 40%.

مجازر الفراخ

تطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية يحتاج لوجستيات متكاملة

وفيما يخص آليات تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، قال عبد العزيز السيد إن منع تداول الدواجن الحية خطوة ضرورية لتطوير منظومة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، لكنه يحتاج تنفيذًا تدريجيًا ودراسة دقيقة للبنية التحتية للمجازر بالمحافظات قبل التطبيق الكامل.

مصر تمتلك مجازر حديثة قادرة لكنها غير موزعة على المحافظات

وأوضح أن مصر تمتلك مجازر حديثة قادرة على تلبية احتياجات السوق، لكنها غير موزعة توزيعًا جغرافيًا عادلًا، مما يعيق بعض المحافظات مثل الشرقية والقليوبية في ذبح الإنتاج محليًا.

مجازر الدواجن

ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية

ويرى السيد أن لنجاح تطبيق القانون؛ فإن ذلك يتطلب تنسيقًا بين وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والداخلية، إضافة إلى الغرف التجارية والمحليات، وذلك لضمان ذبح الدواجن في أماكن الإنتاج دون نقلها حية بين المدن والمحافظات.

الهدف تحقيق انضباط سوقي وصحي يعود بالنفع على المستهلك

وأضاف أن الهدف من القرار ليس المنع بحد ذاته، بل تحقيق انضباط سوقي وصحي يعود بالنفع على المستهلك والمنتج، محذرًا من تطبيق القانون دون جاهزية كاملة لتجنب أزمات التوريد.

خطة تطبيق القرار على مراحل

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة تطبيق القرار بمراحل مدروسة، تبدأ بتحديد حجم الإنتاج في كل محافظة، ثم إنشاء أو تطوير مجازر قادرة على استيعاب الإنتاج، مع مراعاة الزيادة السنوية في السكان والاستهلاك المحلي.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

التنفيذ الناجح يحتاج رؤية واقعية تتعامل مع الأرض قبل الورق

وقال إن الجميع منتجين وتجارًا وجهات رسمية متفقون على وقف تداول الدواجن الحية، لكن التنفيذ الناجح يحتاج رؤية واقعية تتعامل مع الأرض قبل الورق.

أسعار الفراخ اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 113 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 64 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.