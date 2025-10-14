الأربعاء 15 أكتوبر 2025
لجنة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث تطوير المنظومة ورفع جودة إنتاج الخبز

 عقدت لجنة المخابز اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الحاج عبد العال درويش رئيس اللجنة، وبحضور المهندس البدوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل على دعم المجتمع التجاري وتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية

خلال الاجتماع، أكد المهندس البدوي السيد على أهمية التعاون الوثيق بين الغرفة التجارية ومديرية التموين بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن العديد من الإنجازات المشتركة، خاصة في ما يتعلق بتطوير منظومة إنتاج رغيف الخبز البلدي بما يحقق رضا المواطن السكندري.

كما ناقش الحضور عددًا من الموضوعات الحيوية الخاصة بالمخابز البلدية، وسبل تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المخابز، بما يتوافق مع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.
وتناول اللقاء أيضًا آليات الرقابة والإشراف لضمان إنتاج رغيف خبز بجودة عالية يليق بالمستهلك السكندري، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات التي تضمن تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية داخل المخابز.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية، بما يحقق استقرار المنظومة التموينية ودعم التجار والمواطنين على حد سواء، تنفيذًا لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة بمتابعة القضايا الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفني، ومحمد المهدّاوي أمين عام الغرفة.

الجريدة الرسمية