أبطال مجهولون في حرب أكتوبر.. أول شهداء الطيران المصري

قدمت القوات الجوية المصرية مفتاح النصر لمصر في حرب أكتوبر المجيدة، من خلال الطلعات الجوية اللي مهدت الطريق للنصر وللعبور. وفي الرابع عشر من كل عام تحتفل القوات الجوية بذكرى انتصارها الكاسح في معركة المنصورة الجوية، والتي تم تصنيفها كواحدة من أهم 10 معارك جوية في التاريخ بسبب تحقيق الطيران المصري الانتصار على الطيران الإسرائيلي بمعدات وإمكانيات أقل من التي يملكها جيش العدو. 


والحكاية بدأت بعد انتصار الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر 1973، حيث أراد العدو الإسرائيلي القيام بأى رد فعل يحفظ ماء وجهه ويرد به الضربة لمصر. فكان قرارهم وقتها إن يتم إرسال غارة جوية كبيرة مكونة من 165 طائرة من نوع فانتوم وسكاي هوك، بهدف تدمير القواعد الجوية الموجودة في منطقة الدلتا، لشل حركة الطيران المصري بالكامل، إلا أن قواتنا الجوية الباسلة تصدت لهم وأسقطت 15 طائرة في 54 دقيقة فقط.

 
في الوقت ذاته، استطاعت وسائل الدفاع الجوي أن تسقط 29 طائرة للعدو، وبهذا أصبح إجمالي خسائرهم 44 طائرة، وكانت خسائرنا إصابة 3 طائرات فقط.


طائرات الجيش المصري وقتها كانت طراز ميج 21، والعدو كانت طائراته فانتوم، وبالطبع هناك فارق كبير بين النوعين لصالح العدو طبعًا من ناحية الرادارات وعدد الصواريخ والسرعة.


وكانت نوعية طائراتهم بها خزان وقود أكبر؛ ما يجعلها تقطع مسافة أطول كثيرا، وتقاتل لمدة 4 ساعات متواصلة، على العكس من طائراتنا التي كان أقصى وقت لطيرانها ساعة واحدة أو أقل. 


وفي ظهيرة 6 أكتوبر، أقلعت 36 طائرة سوخوي بقيادة المقدم زكريا كمال من قاعدة بلبيس، في مهمة مستحيلة على ارتفاع منخفض جدا وسرعة جنونية كانت بمثابة مغامرة قاتلة.

قبل الإقلاع، وقف زكريا كمال وسط طياريه وقال لهم بكل حسم وإيمان: "الضربات الجوية دي هي مفتاح النصر.. وإحنا علينا مسئولية الدفاع عن شرف بلدنا.. والثأر لرجالنا اللي راحوا في 67!"

انطلقت الطائرات.. وزكريا يقود السرب بكل حمـاس وبراعة، يشق السماء كأنه سهم هابط من السماء لكي يكتب للأرض الحياة.


ومع اقترابهم من الهدف، أُعطى زكريا الأوامر بالانفصال عن التشكيل والضرب بدقة.. نفذ المهمة بكل شجاعة، وفتح الطريق لعبور الأبطال.. لكن صاروخا إسـرائيليا غادر اخترق طائرته.. ورغم كل شيء، حاول أن يعود بها.. رفض أن يتركها ويقفز.

البداية الحقيقية لانتصار أكتوبر (2)

البداية الحقيقية لانتصار أكتوبر (1)

قاتل للنهاية، حتى سقط بالطائرة في تمام الساعة 2:04 ظهرًا.. وسجَّل اسمه كأول طيار شهـيد في حرب أكتوبر المجيدة.. ومعه الشهيد البطل نقيب طيار عاطف السادات الحاصل على نجمة سيناء.

الجريدة الرسمية