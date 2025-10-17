البداية الحقيقية لانتصار أكتوبر (2)

جاءت ذروة المأساة بصدور أخطر القرارات العسكرية، وأسوأها، وهو قرار الانسحاب الكامل من سيناء، والذي صدر مساء يوم 6 يونيو 1967، بعد أقل من 30 ساعة فقط من بدء القتال. كان الأمر أشبه بجبل الجليد.. بدأ ينهار من قمته فتداعت باقي أجزائه بالتبعية حتى وصل الانهيار إلى قاعدته.

وعندما قبل عبد الناصر مبادرة روجرز في أغسطس 1970، والتي تقضي بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة شهور هاجمه ياسر عرفات والقذافي وهواري بومدين وقادة العراق واليمن.. وغيرهم، واتهموه بالاستسلام لإسرائيل وقاطعوه، وسحبت الجزائر 2000 جندي كانوا لها في مصر!

ولكي نعرف الأسباب الحقيقية التي دفعت عبد الناصر لقبول مبادرة روجرز، علينا أن نطالع ما كشف عنه رئيس الاستخبارات العسكرية للعدو إيلي زعيرا في كتابه: حرب يوم الغفران، حيث يذكر بالنص في صفحة 45 من الكتاب:

"في شهر أغسطس 1970 وبعد قبول مبادرة روجرز، وفور بدء سريان اتفاقية وقف إطلاق النار، اتضح لجيش الدفاع الإسرائيلي أن المصريين يقومون بتحويل وتقريب بطاريات الصواريخ أرض/جو إلى القناة وقد نفذوا هذه العملية بمكر ودهاء على طول القناة..

وقد لجأ المصريون لإقامة عدد كبير من البطاريات الهيكلية لقواعد الصواريخ أرض/جو، وكانت هذه الصواريخ وقواعد الإطلاق والرادارات مصنوعة من الخشب..

وتعمدوا أن تكون الحركة حول البطاريات الهيكلية قليلة، وفي بعض الأحيان كان المصريون يحاولون الخداع، فكانوا يضعون رادارا حقيقيا داخل بطارية هيكلية، وعندما كان يعمل هذا الرادار كانت إشارته التي يلتقطها الجيش الإسرائيلي تعطي صورة لبطارية حقيقية.

بالفعل، نجح المصريون في خداع اسرائيل والولايات المتحدة، وأدخلوا قواعد إطلاق صواريخ ورادارات حقيقية إلى مبانٍ ودشم البطاريات الهيكلية.. وبهذه الطريقة تمكنوا من استبدال البطاريات الهيكلية ببطاريات حقيقية بنفس العدد، وبنفس الشكل.

وفي نهاية هذه العملية وجد سلاح الطيران الإسرائيلي نفسه ممنوعا من الاقتراب من القناة! لأن القناة أصبحت مغطاة ومحمية بقواعد الصواريخ أرض/جو.

ما أماط إيلي زعيرا اللثام عنه، يوضح أن عبد الناصر لم يقبل بمبادرة روجرز استسلاما كما توهم القادة العرب، ولكنه قبلها ليتمكن خلال وقف الغارات الإسرائيلية من تحريك حائط الصواريخ ليصبح على حافة القناة، وهذا ما قطع الذراع الطويلة لإسرائيل وأعطى مظلة من الحماية للقوات التي عبرت القناة وسيطرت على الضفة الشرقية بعمق 15 كيلو في أكتوبر 1973.



ولا يمكن أن ننسى أو نتناسى ما فعلته حرب الاستنزاف من رفع للروح المعنوية لجنودنا، وإثبات أن العدو الإسرائيلي ليس هو بالجيش الذي لايقهر، فضلا عن الخسائر المروعة التي سببتها في صفوفه.

لقد كانت حرب الاستنزاف بمثابة مجموعة انتصارات على العدو، مهدت للنصر الكبير في أكتوبر المجيد، وقضت تماما على الخرافات التي روجوها حول جنودهم الخارقين، الذين تستحيل هزيمتهم.

وخلال الفترة من يونيو 1967، وحتى أكتوبر 1973، كانت هناك جهود مخلصة مضنية؛ فقد كان على مصر أن تجتاز تلك المرحلة الصعبة، وتتجاوز ليل الهزيمة إلى فجر الأمل، ومنه إلى النصر، لتتوج هذه الجهود الصادقة بعبور قناة السويس إلى أرض سيناء الحبيبة، فيتحقق الحلم، ونسترد الكرامة، ونغسل آثار الهزيمة.. وانتهت الملحمة الكبرى بنصر أكتوبر 1973.

