انطلاق النسخة الأكبر من ملتقى الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2025

تنطلق يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر وعلى مدار خمسة أيام فعاليات النسخة الرابعة والأكبر من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس "ASU Career Week 2025" والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام ( 53 ) شركة من كبرى المؤسسات المحلية والدولية مما يجعلها النسخة الأكبر من حيث عدد الشركات المشاركة، بالإضافة إلي ذلك، قيام مركز التوظيف بدعوة خريجي جامعات القاهرة وحلوان وبنها والأهرام الكندية للمشاركة في الحدث بجانب طلاب وخريجي جامعة عين شمس، وذلك إيمانًا من مركز التوظيف بأهمية دعم المجتمع.

ويهدف أسبوع التوظيف الرابع بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل وتدريب حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

وينقسم الحدث لجزئين، الجزء الأول يضم معرض توظيفي بمشاركة عددا كبيرًا من الشركات وسيكون علي مدار أيام 19، 20، 21 أكتوبر 2025، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 7 مساءا، بمقر مركز التوظيف، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وستتضمن الفعاليات حوارات مهنية، دوائر الإرشاد المهنى، فرص عمل وتدريب إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف،حيث تنقسم الأيام إلي:

- اليوم الأول، الأحد 19 أكتوبر، مخصص لطلاب وخريجي كليات الهندسة، حاسبات ومعلومات، الآثار.

- اليوم الثانى، الإثنين 20 أكتوبر، مخصص لكلية التجارة

- اليوم الثالث، الثلاثاء 21 أكتوبر، مخصص لكليات الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، الإعلام، الآثار، البنات (آداب وتربية).

أما الجزء الثاني من الحدث تحت مسمى " أيام التوظيف المفتوحة " سيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية علي مدار يومى الأربعاء والخميس 22، 23 أكتوبر 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا، داخل مقر مركز التوظيف. بمشاركة عدد من كبري الشركات. حيث تنقسم الأيام إلي:

- اليوم الرابع، الأربعاء 22 أكتوبر، مخصص للمقابلات الشخصية مع كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات

- اليوم الخامس، الخميس 23 أكتوبر، مخصص للمقابلات الشخصية مع كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

للتسجيل والمشاركة فى الأسبوع التوظيفى من خلال الرابط التالي

