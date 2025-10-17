الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق النسخة الأكبر من ملتقى الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2025

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تنطلق يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر وعلى مدار خمسة أيام فعاليات النسخة الرابعة والأكبر من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس "ASU Career Week 2025" والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة،  الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام ( 53 ) شركة من كبرى المؤسسات المحلية والدولية مما يجعلها النسخة الأكبر من حيث عدد الشركات المشاركة، بالإضافة إلي ذلك، قيام مركز التوظيف بدعوة خريجي جامعات القاهرة وحلوان وبنها والأهرام الكندية للمشاركة في الحدث بجانب طلاب وخريجي جامعة عين شمس، وذلك إيمانًا من مركز التوظيف بأهمية دعم المجتمع.

ويهدف أسبوع التوظيف الرابع بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل وتدريب حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

وينقسم الحدث لجزئين، الجزء الأول يضم معرض توظيفي بمشاركة عددا كبيرًا من الشركات وسيكون علي مدار أيام 19، 20، 21 أكتوبر 2025، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 7 مساءا، بمقر مركز التوظيف، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وستتضمن الفعاليات حوارات مهنية، دوائر الإرشاد المهنى، فرص عمل وتدريب إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف،حيث تنقسم الأيام إلي:
- اليوم الأول، الأحد 19 أكتوبر، مخصص لطلاب وخريجي كليات الهندسة، حاسبات ومعلومات، الآثار.
- اليوم الثانى، الإثنين 20 أكتوبر، مخصص لكلية التجارة
- اليوم الثالث، الثلاثاء 21 أكتوبر، مخصص لكليات الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، الإعلام، الآثار، البنات (آداب وتربية).

أما الجزء الثاني من الحدث تحت مسمى " أيام التوظيف المفتوحة " سيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية علي مدار يومى الأربعاء والخميس 22، 23 أكتوبر 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا، داخل مقر مركز التوظيف. بمشاركة عدد من كبري الشركات. حيث تنقسم الأيام إلي:
- اليوم الرابع، الأربعاء 22 أكتوبر، مخصص للمقابلات الشخصية مع كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات
- اليوم الخامس، الخميس 23 أكتوبر، مخصص للمقابلات الشخصية مع كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

للتسجيل والمشاركة فى الأسبوع التوظيفى من خلال الرابط التالي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الأهرام الكندية الأسبوع التوظيفى الحاسبات والمعلومات خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمد ضياء زين العابدين

مواد متعلقة

التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية

صندوق تطوير التعليم: مصر الثانية عالميًا في التدريب التكنولوجي

تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية لطلاب كلية التجارة جامعة عين شمس

كلية التجارة بجامعة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة بواتييه الفرنسية لتعزيز آفاق التعاون

سامح الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية وطنية واستراتيجية وزارة الطيران

جامعة عين شمس تعلن فتح باب الترشح لجوائز الجامعة الخاصة للأفراد لعام 2025

احتفالية كبرى لتكريم الدكتور خالد العناني بجامعة حلوان

فوز طلاب جامعة حلوان بالمركز الأول عن مشروع لتحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الأكثر قراءة

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية